Karaciğer nakliyle ikinci baharını yaşıyor

Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan karaciğer, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından Tunç'a başarıyla nakledildi.

Nakil sonrası adeta ikinci baharını yaşayan ve sağlığına kavuşan Tunç, taburcu edilerek evine gönderildi.

Fahri Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır karaciğer nakli beklediğini söyledi.

Uzun yıllar Hepatit B hastalığı için tedavi gördüğünü anlatan Tunç, "Hepatit B hastalığım yüzünden 10 yıl ilaç tedavisi gördüm ancak hastalığım geçmedi ve daha da ilerledi, sonunda Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezine geldim. Organ nakli gerektiği söylendi ve nakil için sıraya girdim." dedi.

Tunç, şöyle devam etti:

"Bir ay önce kadavradan karaciğer olduğu söylendi ve nakil için 2 kişiyi merkeze çağırdılar. Yapılan test ve sağlık kontrolleri sonrası karaciğer diğer çağrılan kişiye uygun görüldü. Aradan 15 gün geçtikten sonra yine 2 kişi çağrıldık, aynı tahlil ve kontroller sonrası karaciğerin bana uygun olduğunu söylendi ve ameliyata alındım. Şans yüzüme ikincide güldü ve nakil oldum. Çok şükür ameliyat başarılı geçti, sağlığım iyi."

Nakli yapan Prof. Dr. Öztürk ve ekibi ile hastane personeline güler yüzlü hizmetinden dolayı teşekkür eden Tunç, organ bağışlayan aileye minnetlerini dile getirdi.