Karaciğer ve bağırsak tümöründen aynı anda kurtuldu

Doç. Dr. Peker de şunları kaydetti:

Taburcu edilen Kocatürk, kontrol için geldiği hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Ameliyatımızı yaptılar elhamdülillah, çok şükür iyiyim. Sanki hiç bu hastalığı geçirmemiş gibiyim." dedi.

Aynı anda hem bağırsağındaki hem karaciğerindeki tümörden kurtulan Kocatürk, yaklaşık 5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hikmet Kocatürk (71), bir süre önce halsizlik ve karnındaki şişkinliğe bağlı şikayetlerle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümüne gitti.

"Hastamız karın ağrısı, şişkinlik benzeri şikayetlerle hastanemize müracaat etti. Tetkiklerde karaciğeri tutan bir lezyon, kitle gördük. Tek seansta hem kalın bağırsaktaki hem karaciğerdeki tümöre müdahale ettik. Ameliyat sorunsuz şekilde bitti. Kocatürk, son 45 günde bu şikayette ameliyat ettiğimiz ikinci hastamız. Bu tür ameliyatlar konusunda yeterli ekipmanımız ve deneyimli ekibimiz var."

Hastanenin Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen ise hastane olarak tüm cerrahi kliniklerinde onkoloji cerrahi ameliyatlarını başarılıyla yaptıklarını anlatarak, kentte bu tür hastaların farklı merkezlere gitmesine gerek olmadığını söyledi.

