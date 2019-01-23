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Karaciğer ve bağırsak tümöründen aynı anda kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.01.2019 15:42 | Son Güncelleme

Erzincan'da yaşayan 71 yaşındaki Hikmet Kocatürk'ün kalın bağırsak ve karaciğerindeki tümör, 5 saatlik ameliyatla alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yaşayan Hikmet Kocatürk, kalın bağırsak ve karaciğerindeki tümörden 5 saat süren tek ameliyatla kurtuldu.

Hikmet Kocatürk (71), bir süre önce halsizlik ve karnındaki şişkinliğe bağlı şikayetlerle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümüne gitti.

Buradaki tetkiklerde Kocatürk'ün kalın bağırsağında 6, karaciğerinde ise 7 santim büyüklüğünde tümör tespit edildi.

Hastaneye yatırılan 4 çocuk babası Kocatürk, hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Peker koordinesindeki 6 kişilik sağlık ekibi tarafından ameliyata alındı.

Aynı anda hem bağırsağındaki hem karaciğerindeki tümörden kurtulan Kocatürk, yaklaşık 5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Taburcu edilen Kocatürk, kontrol için geldiği hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Ameliyatımızı yaptılar elhamdülillah, çok şükür iyiyim. Sanki hiç bu hastalığı geçirmemiş gibiyim." dedi.

Doç. Dr. Peker de şunları kaydetti:

"Hastamız karın ağrısı, şişkinlik benzeri şikayetlerle hastanemize müracaat etti. Tetkiklerde karaciğeri tutan bir lezyon, kitle gördük. Tek seansta hem kalın bağırsaktaki hem karaciğerdeki tümöre müdahale ettik. Ameliyat sorunsuz şekilde bitti. Kocatürk, son 45 günde bu şikayette ameliyat ettiğimiz ikinci hastamız. Bu tür ameliyatlar konusunda yeterli ekipmanımız ve deneyimli ekibimiz var."

Hastanenin Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen ise hastane olarak tüm cerrahi kliniklerinde onkoloji cerrahi ameliyatlarını başarılıyla yaptıklarını anlatarak, kentte bu tür hastaların farklı merkezlere gitmesine gerek olmadığını söyledi.

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Erzincan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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