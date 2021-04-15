Karaciğer yağlanması nedir, nasıl tedavi edilir?

Hastalığın başlangıç döneminde semptoma yol açmaması genellikle farkında olunmadan hastalığın ilerlemesine neden olmaktadır. Bilinen birçok neden olmasına rağmen hastalık için obezite, diabetus mellitus, metabolik sendrom, hiperlipidemi sendromları neden olarak sayılabilir.

DİYABET TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLARIN BAZILARI TEDAVİ AMAÇLI KULLANILDI

Hastalığın tanısı konulması amaçlı yapılan testler genellikle, hastalığın nedenini de tanımladığından kan testleri, görüntüleme testleri ve nadiren de karaciğer biyopsisi gerektirebilir. Doktorlar tarafından kilo kaybı karaciğerdeki yağ birikintisini azaltırken bununla ilgili farklı tedavi protokolleri denenmiş, bunların faydaları konusunda incelemeler yapılmıştır. Safra asitleri kullanılmış Norveç’te yapılan metaanaliz sonuçlarına göre iyileşmede anlamlı bulunmamış, E vitamini denenmiş, hastalarda kısmi bir iyileşme sağlansa da, uzun vadeli çalışmalar anlamlı bir düzelmeye yol açıp açmadığı konusunda hala çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Diyabet tedavisini sağlayan ilaçların bazıları bu konuda tedavi amaçlı kullanılmış, bunların da etkileri kısmi olarak ortaya konmuştur.