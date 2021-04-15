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Karaciğer yağlanması nedir, nasıl tedavi edilir?

15.04.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaciğer yağlanması diğer bir deyişle alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının klinik olarak karaciğer yetmezliğine yol açtığını ve sık görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Diyetisyen Gülçin Işık, karaciğer yağlanmasının vücutta yarattığı zararları anlattı.

Karaciğer yağlanması nedir, nasıl tedavi edilir?

Hastalığın başlangıç döneminde semptoma yol açmaması genellikle farkında olunmadan hastalığın ilerlemesine neden olmaktadır. Bilinen birçok neden olmasına rağmen hastalık için obezite, diabetus mellitus, metabolik sendrom, hiperlipidemi sendromları neden olarak sayılabilir.

DİYABET TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLARIN BAZILARI TEDAVİ AMAÇLI KULLANILDI

Hastalığın tanısı konulması amaçlı yapılan testler genellikle, hastalığın nedenini de tanımladığından kan testleri, görüntüleme testleri ve nadiren de karaciğer biyopsisi gerektirebilir. Doktorlar tarafından kilo kaybı karaciğerdeki yağ birikintisini azaltırken bununla ilgili farklı tedavi protokolleri denenmiş, bunların faydaları konusunda incelemeler yapılmıştır. Safra asitleri kullanılmış Norveç’te yapılan metaanaliz sonuçlarına göre iyileşmede anlamlı bulunmamış, E vitamini denenmiş, hastalarda kısmi bir iyileşme sağlansa da, uzun vadeli çalışmalar anlamlı bir düzelmeye yol açıp açmadığı konusunda hala çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Diyabet tedavisini sağlayan ilaçların bazıları bu konuda tedavi amaçlı kullanılmış, bunların da etkileri kısmi olarak ortaya konmuştur.

KARACİĞER YAĞLANMASI TEDAVİSİNDE KİLO VERMEK BİRİNCİ KURAL

Ülkemizde bu konuyla ilgili yapılan orijinal bir çalışma NAFLD (alkole bağlı olamayan karaciğer yağlanması) tedavisi için KDDW 2019 Seul’de aminoasit temelli yeni bir tedavi ülkemiz ve dünya bilim sahnesiyle paylaşılmıştır. (KDDW 2019 – A new treatment of non-alcholic steato-hepatitis) Bunun dışında tanımlanmış herhangi bir tedavi protokolü yoktur. Yiyecek, diyet ve beslenme önerileri temelde kişinin kilo vermesine yönelik olan tedavi önerileridir.

Kişilerin NAFLD yol açan hastalıklarının etkin tedavisinde spor ve kişiye özel diyet tedavinin olmazsa olmazlarıdır.

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