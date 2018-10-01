Karaciğer yağlanmasının sebepleri nelerdir? Karaciğer yağlanması neden olur? Karaciğer yağlanması tedavisi

Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığının geleceği için çalışan Sabri Ülker Vakfı, günümüzde her dört kişiden birinde görülen ve çoğunlukla son evrelerine kadar belirti vermeyen karaciğer yağlanmasına dikkat çekiyor. Vakıf, yağlı karaciğer hastalığından korunmak için yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli aktiviteyi yaşam tarzı haline getirmenin önemli olduğunun da altını çiziyor.

Kurulduğu 2009 yılından bu yana sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgiyle aydınlatmak üzere birçok projeyi hayata geçiren Sabri Ülker Vakfı, dünyada ve ülkemizde yaygın görülen bir sorun olan karaciğer yağlanması hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.

Türkiye’de yaklaşık her 4 kişiden 1’inde görülen yağlı karaciğer hastalığı son evrelere kadar belirti vermeyebiliyor. Bazı ilaç ve özellikle hepatit C gibi karaciğer hastalıkları da karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor.

KARACİĞER YAĞLANMASI SİROZ VEYA KANSERE DÖNÜŞEBİLİR



Karaciğer, karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında önemli rol oynar. Aşırı enerji alımı söz konusu olduğunda karaciğer besin öğelerini yağ olarak depo eder. Eğer yağlı karaciğer hücreleri, karaciğerin yüzde 5’ini aşarsa bu basit yağlanma olarak tanımlanır. Bazı hastalarda yağ birikimi herhangi bir soruna yol açmazken bazı hastalarda karaciğere zarar verebilir ve karaciğerde fibroz olarak adlandırılan yara dokusu oluşabilir. Fibroz karaciğerde yayılmaya başlarsa siroz ve karaciğer kanserine de yol açabilir.