Karaciğer Yetmezliği Belirtileri

Karaciğer vücudun en büyük organlarından birisidir ve vücut için kritik fonksiyonlara sahip olması açısından da son derece önemlidir. Vücuttaki yağ, protein ve karbonhidrat içeren besinleri parçalayıp enzimlerle sentezleyen, safra kesesini uyarıp yağ emilimi talimatı veren, vücutta biriken kimyasalların kötü etkilerini temizleyen ve bağışıklık sisteminin daha savaşçı hale gelip enfeksiyon karşısında güçlü kalmasını sağlayan karaciğer, bazı sebepler yüzünden zarar görüp işlevini kaybedebilir. Bu işlev kaybı tedavi edilmediğinde zamanla karaciğer yetmezliğini de meydana getirebilir. KARACİĞER YETMEZLİĞİNİN NEDENLERİ 1. Hepatit

A, B, E gibi farklı türlerde karşımıza çıkan hepatit hastalığı türü fark etmeksizin karaciğeri hedef alır. Bu organda hepatit virüslerinin çoğalması halinde kontrol virüslerin eline geçer ve karaciğer işlevlerini yerine getirememeye başlar. 2. Bağışıklık sisteminin zayıf olması

Bağışıklık sisteminin zayıflaması vücudun her bölgesinde farklı hasarlara yol açabilir. Eğer bağışıklığınızı güçsüzleştiren bazı hastalıklar yaşadıysanız karaciğer sağlığını koruma konusunda daha dikkatli davranmanız gerekir.

3. Metabolik hastalıklar

Wilson hastalığı gibi kimi hastalıkların ve metabolizmadaki problemlerin karaciğere negatif etkisi vardır. Bu etki büyüdükçe karaciğerde işlev kaybı ortaya çıkar. 4. Fazla alkol tüketmek

Aşırı alkol kullanmak siroza sebep olur, sirozun ilerlemesi halinde karaciğerde ciddi fonksiyon kayıpları meydana gelir ve bu durum karaciğerin iflas etmesine kadar ilerleyebilir. 5. Karaciğerdeki diğer hastalıklar

Karaciğerdeki diğer hastalıklar da karaciğer yetmezliğini tetikleyebilir. En ufak soruna bile en hızlı şekilde müdahale edilmesi ve daha büyük rahatsızlıkların oluşmasının engellenmesi gerekir. 6. Bazı ilaçlar

İlaç içerek vücudunuza çok miktarda kimyasal alırsınız. Sık ve bilinçsiz ilaç kullanmanız halinde ise bu kimyasalların etkisiyle karaciğeriniz görevlerini yerine getirememeye başlar. 7. Bitkisel ürünlerin aşırı kullanılması

Ayarında kullanıldığı zaman vücudunuza önemli faydalar sağlayan bitkisel ürünler, aşırıya kaçılması halinde ciddi zararlar verebilir. Yarpuz, takke gibi bazı bitkiler fazla kullanıldığı takdirde karaciğere zarar verebilir.

8. Kanser

Varlığıyla vücut direncini düşüren kanser, karaciğer yetmezliğinin meydana gelmesine de sebep olabilir. Özellikle karaciğer bölgesinde oluşan kanser hücrelerinin metastaz etkisiyle diğer organlara yayılıp çoklu organ yetmezliğine kadar ilerleyen bir tabloyu ortaya çıkardığı biliniyor. KARACİĞER YETMEZLİĞİNİN BELİRTİLERİ 1. Halsizlik

Karaciğer yetmezliğinin ilk evrelerinde günlük yorgunluk ve diğer hastalıklardan bağımsız olarak ortaya çıkan bir halsizlik hissedersiniz. Bunun bir getirisi olarak fazla çaba gerektirmeyen işlere karşı bile isteksiz yaklaşabilirsiniz. 2. Mide bulantısı ve kusma

Sindirim sisteminde yer alan bir organ olması sebebiyle karaciğerde ortaya çıkan her sorun sindirimi zorlaştıracağından diğer organlar da kötü etkilenir, bu yüzden midede bulantı ve buna bağlı olarak kusmalar meydana gelebilir. 3. Karın ağrısı

Karnın sağ üst kısmında yer alan karaciğerde meydana gelen her sorun karın bölgesinde ağrı hissetmenize sebep olur. 4. Karın bölgesinde şişkinlik

Karaciğer yetmezliği sonucunda bu bölgedeki damarlarda meydana gelen her sorun, sıvı boşalmasını engellediği için karın bölgesinde şişkinlikler oluşabilir.

5. İshal

Karaciğerin sindirimde etkili bir şekilde görev alamaması yüzünden bağırsaklarda da sorunlar belirmeye başlar ve ishal ortaya çıkar. 6. İştahsızlık

Vücudunuz sindirim görevlerini doğru bir şekilde yerine getiremediği zaman yemek arzusu azalır ve iştahsızlık ortaya çıkar. 7. Cilt renginin değişmesi

Karaciğerinizde eğer toksik maddeler biriktiyse, bu maddelerin bir etkisi olarak cildinizde sararmalar meydana gelebilir. Ayrıca gözün beyaz kısmında da bu sararmalar gözlemlenebilir. 8. Kaşıntı

Hepatit gibi hastalıklara bağlı olarak karaciğeriniz işlev kaybına uğradıysa vücudunuzda anlamsız kaşıntı hisleri oluşabilir. 9. Nabız düşmesi

Kan dolaşımında yaşanan sorunlar ve metabolizmanın yavaşlaması yüzünden nabızda da değişiklikler ortaya çıkar ve zaman içerisinde nabzınızın daha yavaş attığını hissedebilirsiniz. 10. Ruhsal değişiklikler

Vücudun diğer bölgelerinde yaşanan her aksilik bilişsel fonksiyonları etkiler, bu da ruhsal değişikliklerin oluşmasına sebep olabilir. Ayrıca iştahsızlık, halsizlik gibi şikayetler yüzünden kendinizi kötü hissedebilir ve yaşam enerjinizde düşüş gözlemleyebilirsiniz.

11. Uykusuzluk

Bir yandan halsiz, bitkin ve ruhsal anlamda çöküşte hissederken bir yandan da tüm bunlara rağmen uyku problemleri çekebilirsiniz. 12. Koma

Hastalığın ileri evrelerinde koma gibi ağır durumlar ortaya çıkabilir. Bu tip anlarda çok acil bir şekilde müdahale yapılması gerekir. 13. Bilinç kaybı

Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak vücutta kimyasal ve zararlı maddelerin birikmesi sonucunda bu zararlı maddeler kan yoluyla beyne kadar ulaşır ve bilinç kaybı gibi durumlar ortaya çıkabilir. KARACİĞER YETMEZLİĞİNİN TEDAVİSİ 1. İlaç tedavisi

Karaciğer yetmezliği teşhisinin konulmasıyla birlikte genelde ilk olarak ilaç tedavisi uygulanır. İlaçlar sayesinde karaciğerde yaşanan işlev kayıplarının etkilerinin azaltılması amaçlanır. Bir yandan karaciğerin sorumlu olduğu işlemleri üstlenen ilaçlar, bir yandan da vücutta oluşan iltihapları ve kandaki zararlı maddeleri yok eder. 2. Organ nakli

İlaç tedavisinin tek başına etkili olmadığı ya da hastalığın ileri bir evresinde cerrahi müdahale gerekebilir. İlk etaplardaki tedaviden sonuç alınamaması halinde, hasta için karaciğer donörü aranır ve genomu tutan kişilerden organ nakli yapılarak hastalık ortadan kaldırılmaya çalışılır. Organ naklinde donör olan kişinin karaciğerinin yalnızca bir parçası alınır.