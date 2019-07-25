Karaciğer yetmezliğinin yüzde 60 ila 70'i kronik hepatit kaynaklı

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, karaciğer naklinin yüzde 60 ila 70'inin kronik hepatit virüsü kaynaklı olduğunu söyledi. Her yıl tüm dünyada 2.5 milyona yakın kişiye yeni tanı konulduğunu belirten Prof. Dr. Büke, "Evde bir bireyde enfeksiyon söz konusuysa aynı ortamda yaşayan diğer kişilerin de test yaptırıp hepatit B’ye karşı aşıyla korunmalı" uyarısında bulundu.

Hepatitin A, B, C, D ve E virüslerinden oluştuğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, kronikleşmesi sebebiyle hepatit B ve C virüslerinin ön plana çıktığını söyledi. Prof. Dr. Çağrı Büke, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 28 Temmuz olarak belirlenen ‘Dünya Hepatit Günü’ dolayısıyla hepatit hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"HER YIL 1.4 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR"

Hepatit B ve C virüslerinin dünyada yaklaşık 325 milyona yakın insanda görüldüğünü belirten Prof. Dr. Çağrı Büke, “Bunun 250 milyonunu hepatit B, 75 milyonunu ise hepatit C virüsü oluşturuyor. Türkiye’de ise hepatit B virüsü ile enfekte kişi sayısı 3.5 milyon. Hepatit C ise yaklaşık 750 bin kişide görülüyor. Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda sayıların her yıl arttığını söyleyebiliriz. Rakamsal veriler bize her yıl 2.5 milyona yakın kişide hepatit B ve C virüsü ile yeni enfeksiyonun ortaya çıktığını gösteriyor. Her yıl bu enfeksiyonlardan yaklaşık 1.4 milyon kişi ise hayatını kaybediyor. Enfeksiyon hastalıklarından ölümlere baktığımızda hepatit B ve C virüslerinin neden olduğu hastalıklar nedeniyle ölümün tüberkülozdan sonra ikinci sırada geldiğini görüyoruz” diye konuştu.