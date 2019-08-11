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Karaciğeri babasına bayram hediyesi oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan karaciğer hastası Ahmet Yoğuşan, kızından nakledilen dokuyla hayata tutundu - Ahmet Yoğuşan: - "Allah kızımdan razı olsun. Bana bir can vererek tekrardan hayata tutunmamı sağladı. Kurban Bayramı'ndayız. Benim bayramım, hediyem de kızımın karaciğeri oldu. Allah herkesten razı olsun" - Fatma Yoğuşan: - "Babama karaciğerimden parça verdim. Ona can olduğum için çok mutluyum"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan karaciğer hastası Ahmet Yoğuşan, kızından nakledilen dokuyla hayata tutundu.

Yaklaşık 10 yıl önce karaciğere bağlı Hepatit B teşhisi konulan 59 yaşındaki Ahmet Yoğuşan, tedavi amacıyla Malatya, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep'te çeşitli hastanelere başvurdu.

Tedavilerinde sonuç alamayan Yoğuşan, son olarak Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından muayene edilen Yoğuşan'ın acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi. Yapılan tetkiklerde Ahmet Yoğuşan'ın 23 yaşındaki kızı Fatma Yoğuşan, karaciğerinden babasına parça vermeye gönüllü oldu.

11 çocuk babası Ahmet Yoğuşan, Kurban Bayramı öncesi kızından nakledilen karaciğer dokusuyla iki bayramı birden yaşanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yoğuşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının kendisine karaciğerinden doku vermesiyle hayata tutunmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır rahatsız olduğunu anlatan Yoğuşan, şöyle devam etti:

"Bir süre önce mide kanamasıyla buraya geldim. Sağ olsun Mehmet hocam beni muayene etti ve kanamayı durdurdu. Acil nakil olmam gerektiği söylenmesi üzerine kardeşlerim ve bütün çocuklarım benim için seferber oldu. 11 çocuğum var. Kızımın dokusu uyuşunca gönüllü olarak karaciğerinden doku verdi. Allah kızımdan razı olsun. Bana bir can vererek tekrardan hayata tutunmamı sağladı. Kurban Bayramı'ndayız. Benim bayramım, hediyem de kızımın karaciğeri oldu. Allah herkesten razı olsun."

- "Bu bize ikinci bir bayram oldu"

Fatma Yoğuşan da babasının uzun zamandır acılar çektiğini, buna çok üzüldüğünü söyledi.

Babasının, yaşadığı acılardan kurtulduğunu belirten Yoğuşan, "Allah babamızı başımızdan eksik etmesin. Onu çok seviyorum. Yıllardan beri bu rahatsızlıkla uğraşıyorduk. Babam kan kusuyordu. Hep korku içinde yaşıyorduk. Şükürler olsun ki bu sona erdi. Babama karaciğerimden parça verdim. Ona can olduğum için çok mutluyum. Bu, bize ikinci bir bayram oldu. Babamız aramızda, çok mutluyum." dedi.

Ahmet Yoğuşan'ın eşi Salime Yoğuşan ise Kurban Bayramını huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirecekleri için mutlu olduklarını ifade etti.

- "Hastanemizin altyapısı ve ekibimiz çok iyi"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Ahmet Yoğuşan'ın, kronik karaciğer yetmezliğine bağlı yemek borusu kanaması şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Yılmaz, hastanın herhangi bir sıkıntısının bulunmadığını, bayramı evinde geçireceğini kaydetti.

HRÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin, birçok imkana sahip olduğunu anlatan Yılmaz, "Hastanemizde şu ana kadar yaklaşık 30 nakil yaptık. Hastanemizin altyapısı ve ekibimiz çok iyi, şükürler olsun. Hastanemiz bölgede önemli bir yerde. Yaklaşık bir yıldır organ nakli rutin bir şekilde yapılıyor. Hastanemizde ileriki dönemlerde böbrek nakli için de altyapı çalışmalarımız bitmek üzere, en yakın zamanda başlayacağız inşallah." diye konuştu.

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