Karaciğeri babasına bayram hediyesi oldu

Yaklaşık 10 yıldır rahatsız olduğunu anlatan Yoğuşan, şöyle devam etti:

Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından muayene edilen Yoğuşan'ın acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi. Yapılan tetkiklerde Ahmet Yoğuşan'ın 23 yaşındaki kızı Fatma Yoğuşan, karaciğerinden babasına parça vermeye gönüllü oldu.

"Bir süre önce mide kanamasıyla buraya geldim. Sağ olsun Mehmet hocam beni muayene etti ve kanamayı durdurdu. Acil nakil olmam gerektiği söylenmesi üzerine kardeşlerim ve bütün çocuklarım benim için seferber oldu. 11 çocuğum var. Kızımın dokusu uyuşunca gönüllü olarak karaciğerinden doku verdi. Allah kızımdan razı olsun. Bana bir can vererek tekrardan hayata tutunmamı sağladı. Kurban Bayramı'ndayız. Benim bayramım, hediyem de kızımın karaciğeri oldu. Allah herkesten razı olsun."

- "Bu bize ikinci bir bayram oldu"

Fatma Yoğuşan da babasının uzun zamandır acılar çektiğini, buna çok üzüldüğünü söyledi.

Babasının, yaşadığı acılardan kurtulduğunu belirten Yoğuşan, "Allah babamızı başımızdan eksik etmesin. Onu çok seviyorum. Yıllardan beri bu rahatsızlıkla uğraşıyorduk. Babam kan kusuyordu. Hep korku içinde yaşıyorduk. Şükürler olsun ki bu sona erdi. Babama karaciğerimden parça verdim. Ona can olduğum için çok mutluyum. Bu, bize ikinci bir bayram oldu. Babamız aramızda, çok mutluyum." dedi.

Ahmet Yoğuşan'ın eşi Salime Yoğuşan ise Kurban Bayramını huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirecekleri için mutlu olduklarını ifade etti.