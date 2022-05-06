Karaciğeri pırıl pırıl yapar, kilo vermeyi hızlandırır! Muhteşem karaciğer detoksu

Özellikle de şehir hayatında yaşayanlar, vücudun atabileceğinden daha fazla toksin alıyoruz. Gıdaların içinde olan koruyucu ve renklendirici, kirli hava, yakıt, araba kokusu vb. her türlü koku, sigara, leke çıkarıcılar, kuru temizleme ilaçları, bağırsağımızdaki kötü bakteriler vb. her gün toksinlere maruz kalıyoruz.

Yorgunluk, baş ve kas ağrısı, bağırsak sorunları, kilo verememe ve kolay kilo alma, ödem ve şişkinlik sorunları toksinlerin biriktiğini gösteriyor olabilir.

KARACİĞER DETOKSU NASIL YAPILIR?

Karaciğer detoksu için Brasika sebzeleri olan beyaz ve karalahana, brokoli, karnabahar, bürüksel lahanası, ıspanak, şalgam ve Allium Allicin ailesi sebzeleri olan sarımsak ve soğan grubu tam destektir. Ayrıca kereviz, enginar, deve dikeni, pancar karaciğer sağlığında çok önemli sebzelerdir.

Bağırsak detoksunda ise bağırsağın iç ortamı yani probiyotiklerin (iyi bakterilerin) zenginliği ve bağırsak duvarının sağlıklı olması çok önemlidir. Beslenmemizde probiyotik bakterilerden zengin kefir, kombucha, perga (arı ekmeği) gibi yiyeceklere yer vermek ve kolajen üretimine destek olacak şekilde ilikli kemik suyu, balık yağı ve hindistancevizi gibi MCT yağlarını tüketmek, zerdeçal gibi baharatlar kullanmak çok değerlidir. Ayrıca lifi ve antioksidanları arttırmak için sebze ve meyve, kurubaklagil ve tam tahıl tüketimi önemlidir.

Sebze, meyve, baharatların doğru kombinasyonla bir araya geldiği karaciğer detoksu veya bağırsak detoksu yapabiliriz. Daha kolay yağ kaybetmek için vücudumuzu hazırlarken toksinlerin oluşturduğu ödem ve şişkinlikten kurtulmamıza da yardım eder. Sağlıklı yaşam için en önemlisi sağlıklı beslenmeyi sürdürmektir, detoks sonrasında da sağlıklı beslenmeye devam etmelisiniz.



