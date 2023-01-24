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Karaciğeri tertemiz yapıyor: Karnı dümdüz yapan mucizevi kür tarifi!

24.01.2023 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu kür tarifi hem karaciğeri temizliyor hem de yağ yakımı desteği vererek dümdüz bir karına sahip olmanıza yardımcı oluyor. İçeriğinde bulunan nane ve limon aynı zamanda organlarda biriken toksik maddeleri de dışarı atmanızı sağlar. İşte mucizevi kürün tarifi...

Karaciğeri tertemiz yapıyor: Karnı dümdüz yapan mucizevi kür tarifi!

Kilo problemleri yaşıyor ve yağ yakmakta güçlük çekiyorsanız bu kür tam size göre. Bağışık sistemini güçlendirerek hastalıklardan da korunmanızı sağlayan bu kür evde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapılabiliyor. Vücutta birikmiş su ve ödemi de atan bu tarif oldukça etkili.
nane limon detoks

YAĞLARI ADETA YAKIYOR

Nane limonlu su; organlarda biriken toksik maddeleri atmaya yardımcıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirip hastalanmaktan korur.

Vücuttaki birikmiş su ve ödemi atar böylece daha ince, zarif görünmenizi sağlar.

nane-limon-detok-tarifi

Göbek ve karın gibi çabuk yağlanan bölgelerde yağların yakılmasına yardımcı olarak kilo vermeyi hızlandırır.

Cildin nemlendirir. Güneş, soğuk ve sıcak hava, hava kirliliği gibi zarar verici etkenlerden cildi korur.

nane limon su

NANE LİMON KÜRÜ

Tarifin yapımına başlamak için öncelikle 1 litre suyu kaynattıktan sonra içerisine bir adet limonu rendeleyin. Daha sonra 10 dal naneyi suya ilave edin. Beş dakika kaynattıktan sonra günlük en az üç bardak olacak şekilde tüketin.

limonlu su

TÜKETİRKEN DİKKAT EDİN

Emziren , gebeler , herhangi bir hastalığı olanlar doktoruna danışıp uygulamalıdır.

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