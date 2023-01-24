Karaciğeri tertemiz yapıyor: Karnı dümdüz yapan mucizevi kür tarifi!

Kilo problemleri yaşıyor ve yağ yakmakta güçlük çekiyorsanız bu kür tam size göre. Bağışık sistemini güçlendirerek hastalıklardan da korunmanızı sağlayan bu kür evde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapılabiliyor. Vücutta birikmiş su ve ödemi de atan bu tarif oldukça etkili.



YAĞLARI ADETA YAKIYOR

Nane limonlu su; organlarda biriken toksik maddeleri atmaya yardımcıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirip hastalanmaktan korur.

Vücuttaki birikmiş su ve ödemi atar böylece daha ince, zarif görünmenizi sağlar.

Göbek ve karın gibi çabuk yağlanan bölgelerde yağların yakılmasına yardımcı olarak kilo vermeyi hızlandırır.

Cildin nemlendirir. Güneş, soğuk ve sıcak hava, hava kirliliği gibi zarar verici etkenlerden cildi korur.

NANE LİMON KÜRÜ

Tarifin yapımına başlamak için öncelikle 1 litre suyu kaynattıktan sonra içerisine bir adet limonu rendeleyin. Daha sonra 10 dal naneyi suya ilave edin. Beş dakika kaynattıktan sonra günlük en az üç bardak olacak şekilde tüketin.

TÜKETİRKEN DİKKAT EDİN

Emziren , gebeler , herhangi bir hastalığı olanlar doktoruna danışıp uygulamalıdır.



