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Karaciğeri yağlandırmayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.02.2019 10:05 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof.

Karaciğeri yağlandırmayın

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, karaciğer yağlanmasına karşı uyarıda bulunarak, “Her gün en az 45 dakika tempolu yürüyün, diyabet ve hipertansiyonu kontrol altında tutun, şok diyetlerden kaçının, bol sebze tüketin, sigara ve alkolden uzak durun, kahve tüketin” dedi.
Prof. Dr. Gümürdülü, erken evrede hiçbir belirti vermeyen ancak, kalp -damar sistemlerini ve beyin damarlarını tehdit ederek, siroz, karaciğer yetersizliği ve karaciğer kanserine neden olabilen karaciğer yağlanması konusunda uyarıda bulundu.
Gümürdülü, insan vücudundaki ikinci en büyük organ olan karaciğerin yenilen ve içilen her şeyi işlemek ve zararlı maddeleri kandan süzmek gibi çok önemli işlevinin bulunduğunu belirterek, toplumda oldukça sık görülen karaciğer yağlanmasına karşı dikkatli olunmasını istedi.
Obezite, insülin direnci, yüksek kolesterol, şeker hastaları ve yüksek tansiyon hastalarının risk altında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gümürdülü, yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşamın da tetikleyici faktörler arasında yer aldığını ifade etti.
Prof. Dr. Gümürdülü, hastalığın son evreye gelinceye kadar hiçbir belirti vermeyebildiğini ifade ederek, “Ancak, halsizlik, iyi hissetmeme, karnın sağ üst kısmında huzursuzluk veya hafif bir ağrı şeklindeki belirtiler nadiren görülebilir. Ancak bu belirtiler başka birçok hastalıktan da kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle karaciğer yağlanması ancak uzman bir hekime danışarak teşhis edilebilir” diye konuştu.
Karaciğer yağlanmasının ‘metabolik sendrom’ denilen hastalığın da bir parçası olabildiğini belirten Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, şöyle konuştu:
“Eğer ailede diyabet, obezite ve bağışıklık sistemini ilgilendiren hastalıklar, hipertansiyon varsa mutlaka check-up’tan geçip bu hastalıkların kontrolünü sağlamak gerekiyor. Çünkü diyabetle, karaciğer yağlanması kol kola gidiyor. Bu duruma obezite de eşlik ediyorsa bu risk daha da artıyor.”

Öneriler
Prof. Dr. Gümürdülü, karaciğer yağlanmasına karşı önerilerde de bulunarak, şöyle devam etti:
“Her gün en az 45 dakika tempolu yürüyün. Çünkü, hareketsiz yaşam birçok hastalıkta olduğu gibi karaciğer yağlanmasında da önemli bir belirleyici faktördür. Diyabet ve hipertansiyon hastası iseniz mutlaka kontrol altında tutun. Şok diyetlerden kaçının, sık sık kilo alıp vermeyin. Bol sebze tüketin, sigara ve alkolden uzak durum.”
Gümürdülü, kahve tüketme alışkanlığının da karaciğer yağlanmasına karşı önleyici olabildiğini belirterek, “Günlük düzenli olarak üç fincan kahve tüketimi karaciğer yağlanmasının yanında karaciğer kanserine bile iyi gelebilmektedir” dedi.

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