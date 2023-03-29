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Karaciğerin bittiğini gösteren işarete dikkat! Hastaların yüzde 82'si aynı belirtiyi yaşıyor

29.03.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaciğerin vücutta oldukça önemli olan yaşamsal görevleri bulunmaktadır. Vücutta kendini yenileyebilen tek organ olan karaciğer zararlı etkenlere maruz kaldığında sağlıklı dokusunu yenileyememektedir. Karaciğer yetmezliği, siroz gibi oldukça tehlikeli hastalıklar büyük problemlere neden olabilmektedir. Uzmanlar karaciğerin bittiğine işaret eden siroza sahip olan hastaların yüzde 82'sinin aynı belirtiyi yaşadığını açıklıyor.

Karaciğerin bittiğini gösteren işarete dikkat! Hastaların yüzde 82'si aynı belirtiyi yaşıyor

Karaciğer sirozu genellikle "son aşama" yağlı karaciğer hastalığı olarak tanımlanır çünkü organ artık düzgün çalışamaz. Bu, sağlıklı karaciğer dokusunun aşamalı olarak skar dokusu ile yer değiştirmesine neden olan geri döndürülemez bir süreçtir. Organ düzgün çalışmayı durdurduğunda, siroz hastaları vücutlarının çeşitli bölümlerinde belirtiler yaşamaya başlarlar.

HASTALARIN ÇOĞU BU AĞRIYI YAŞIYOR

Sinsice ilerleyen siroz belirti vermeye başladığında hastalar boyunlarında, omuzlarında ve eklemlerinde ağrı yaşarlar. Cleveland Clinic, durum kötüleştikçe sirozun giderek daha fazla ağrılı hale gelebileceği belirtiyor. Sağlık kuruluşu, "Sirozu olan kişilerin yüzde 82'ye kadarı ağrı bildiriyor ve bu kişilerin yarısından fazlası ağrılarının uzun süreli (kronik) olduğunu söylüyor" diye açıklıyor.

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SAĞ ÜST KISIMDAKİ AĞRIYA DİKKAT

Durumu olan çoğu insan bu ağrıyı karınlarının sağ üst kısmında kaburgalarının altında yaşar. Ancak ağrı hem siroza yol açan hastalıklardan hem de siroz mevcut hastalıklardan kaynaklanan ağrıyı daha da kötüleştirebilir. Hastalık vücudu iltihaplı bir duruma soktuğundan, önceden var olan sorunları da şiddetlendirebilir.
Cleveland Clinic, "Vücudunuzun iltihaplanmaya tepkisi genel ağrıya neden olabilir" diye açıklıyor.

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HASAR GÖRMÜŞ KARACİĞER OMUZ AĞRISINA NEDEN OLABİLİR

Enflamatuar bir durumdayken, bir kişinin osteoartriti giderek daha belirgin hale gelebilir. Ağrı tipik olarak karında tanımlansa da, siroz hastaları sırt, omuz ve boyundaki ağrılardan da şikayet ederler. Kanser Araştırmaları, şişmiş ve genişlemiş bir karaciğerin kişinin sağ omzunda ağrıya neden olabileceğini doğrulamaktadır.
Sağlık kuruluşu, "Bunun nedeni, büyümüş karaciğerin omuzlardaki sinirlere bağlanan sinirleri uyarmasıdır. Buna yansıyan ağrı denir" diyor.

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YAĞLI KARACİĞER SEMPTOMLARININ ORTAYA ÇIKMASI NE KADAR SÜRER?

Yağlı karaciğer hastalığı semptomları beş yıl gibi kısa bir zaman diliminde ortaya çıkabilse de, çoğu durumda durum teşhis edildikten 20 ila 30 yıl sonra ortaya çıkar.
Belirli beslenme kurallarına bağlı kalınarak ve aşırı kilolu ise vücut ağırlığı azaltılarak bu komplikasyonların önüne geçilebilir. Ek olarak, bir kişi karaciğerini sağlıklı tutmak için haftanın çoğu günü en az 30 dakika egzersiz yapmayı hedeflemelidir.

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