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Karaciğerindeki "köpek kisti"nden ameliyatla kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

Sivas'ta 15 yaşındaki kızın karaciğerindeki yaklaşık 9 santimetre çapındaki "köpek kisti", kapalı ameliyat yöntemiyle alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir çocuk hasta, karaciğerindeki yaklaşık 9 santimetre çapındaki köpek kistinden (kist hidatik) kapalı ameliyat yöntemiyle kurtularak, sağlığına kavuştu.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Rüya Arslan, karın ağrısı şikayetiyle Sivas'taki bir özel hastaneye başvurdu. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Mahmut Aluç tarafından muayene edilen hastanın karaciğerinde, köpek ve benzeri hayvanların dışkısında bulunan parazit yumurtalarının temasıyla bulaşan 9 santimetre çapında "kist hidatik" tespit edildi.

Arslan, Aluç ve Genel Cerrahi Uzmanı Mustafa Atabey'in de yer aldığı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Mahmut Aluç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında "köpek kisti" olarak bilinen kist hidatikin kurt, çakal, köpek gibi hayvanların dışkısındaki parazitlerden bulaştığını söyledi.

Bu parazitlerin sıklıkla karaciğere yerleşmek üzere insanlarda kistler oluşturduğunu aktaran Aluç, "Aynı şekilde akciğere ve bazen nadir olarak diğer organlara da yerleşebilir." dedi.

Hastalığın tedavisinin kistin büyüklüğüne, sayısına ve yerleşim yerine göre iki farklı şekilde yapıldığını dile getiren Aluç, "15 yaşında kız hastamız hastanemiz çocuk cerrahisi polikliniğine karaciğerde kist şikayeti ile başvurdu. Çekilen abdominal tomografide karaciğer sol lobuna yerleşmiş yaklaşık 9 santimetre çapında kist hidatik ile uyumlu kitle saptandı." diye konuştu.

- "Kapalı ameliyat yöntemi ilk kez bir çocuk hastada uygulandı"

Laparoskopik olarak kistin tamamının, bütünlüğü bozulmadan çevresindeki karaciğer dokusu ile çıkartıldığını söyleyen Aluç, şöyle devam etti:

"Ameliyat sonrasında hastamızda herhangi bir komplikasyon olmadı ve şifa ile taburcu edildi. Hem açık hem de laparoskopik cerrahide temel tedavi prensibi kistin içindeki sıvının ve kist içerisinde bulunan özel bir membranın çıkartılması esasına dayanmaktadır. Bizim vakamızda ise kist açılmadan etrafındaki karaciğer dokusundan ayrılarak bir bütün halinde çıkartılmıştır. İlimizde bir çocuk hastaya laparoskobik olarak kist hidatik tedavisi ilk defa uygulanmıştır. Ülkemizde ise sayılı merkezlerde oldukça kısıtlı sayılarda yapılmıştır. Vakamızın en önemli özelliği ise kistin tamamının çıkartılabilmesi olmuştur ki bu yöntem çocuk hastalarda çok nadiren uygulanabilmektedir."

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