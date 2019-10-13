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Karaciğerini taşıdığı bağışçısını hatimle yad ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Erzurum'da 2 yıl önce kadavradan alınan karaciğer nakliyle hayata tutunan 65 yaşındaki Raci Üşümüş, bağışçısını her ay hatim ve dua okuyarak anıyor - Raci Üşümüş: - "2 yıldır huzurlu ve sağlıklıyım. Organ bağışlayan aileden Allah razı olsun"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 2 yıl önce kadavradan alınan karaciğer nakliyle şifa bulan 65 yaşındaki Raci Üşümüş, bağışçısını her ay hatimle ve dua okuyarak yad ediyor.

Erzurum'da 2 çocuk babası memur emeklisi Raci Üşümüş, 2,5 yıl önce Hepatit B hastalığı dolayısıyla ilaç tedavisi gördü. Hastalığının tedavisi için İstanbul ve Ankara gibi şehirlere giden Üşümüş, tedavisine cevap alamayınca Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine başvurdu.

Burada karaciğer yetmezliğine bağlı siroz teşhisi konulan Üşümüş, ailesinin karaciğer dokularının bağışçı olmaları için uygun bulunmaması üzerine 2 yıl önce kadavradan nakil listesine yazıldı.

- Bağışçısına hatim indirerek dua ediyor

Bu başvurudan 3 gün sonra Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan karaciğer, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından Üşümüş'e başarıyla nakledildi.

Nakil sonrası adeta ikinci baharını yaşayan ve sağlığına kavuşan Üşümüş, taburcu edildiği günden bu yana karaciğerini taşıdığı ve hiç tanımadığı bağışçısına her ay hatim indirip, dualar ediyor.

Raci Üşümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5 yıl önce Hepatit B hastalığı dolayısıyla tedavi gördüğünü söyledi.

Hastalığının ilerlemesiyle siroz hastalığına yakalandığını anlatan Üşümüş, "Siroz hastalığımdan 2 ay tedavi gördüm, teşhis koydular ve 'Nakil şart' dediler. Ailemden uygun organ bulamadık. Tedavi için İstanbul'a ve başka şehirlere gittim ama şifa bulamadım." dedi.

- "İki yıldır sağlıklı ve huzurluyum"

Üşümüş, organ nakli bekleyen binlerce hasta olduğuna işaret ederek, vatandaşlardan organ bağışı yapmaları konusunda destek istedi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine 2 yıl önce organ nakli için başvuruda bulunduğunu anlatan Üşümüş, "Aradan geçen 3 gün sonra Samsun'dan bağışlanan karaciğer çıkınca organ nakli olup şifa buldum. 2 yıldır huzurlu ve sağlıklıyım. Organ bağışlayanlardan Allah razı olsun. Nakil olduğumdan beri karaciğerini taşıdığım kişiye her ay hatim okuyup dua ediyorum." diye konuştu.

Nakli yapan Prof. Dr. Öztürk ve ekibi ile hastane personeline güler yüzlü hizmetinden dolayı teşekkür eden Üşümüş, organ bağışlayan aileye minnetlerini dile getirdi.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Öztürk de organ yetmezliğinde en etkin tedavinin organ nakli olduğunu belirterek, "Hastamızda karaciğer yetmezliği mevcuttu, hastalığı son safhada olduğundan nakil gerekiyordu. Hastamız nakille sağlığına kavuştu. Ülkemizde çok sayıda kişi nakil bekliyor, herkesi bu konuda daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz." dedi.

Öztürk, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya merkezdeki çalışmalara sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

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Erzurum Hatim karaciğer nakli Organ nakli Raci Üşümüş

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