Karaciğerinizde sorun olduğunu gösteren 7 belirti! Sakın vakit kaybetmeyin

Karaciğer hastalığı genel olarak karaciğerin işleyişinde hastalığa yol açan herhangi bir bozukluk olarak bilinir. Karaciğer genel olarak şu nedenlerden bozulabilir; obezite, fazla alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı geçmişi, tip2 diyabet, korunmasız cinsel ilişki, dövmeler veya piercingler, kimyasal ve toksine maruz kalma, başkalarının kan ve vücut sıvılarına maruz kalma, ailede karaciğer hastalığı öyküsü.
Aşırı şiddetli karın ağırısı karaciğerin en tipik belirtilerindendir. Fakat bu ağrı normal karın ağrılarından farklıdır. Neredeyse yerinizde durmanız imkansız olacak bir şiddettedir. Özellikle karnınızın sağ üst bolgesindeki şişlik ve şiddetli ağrı karaciğer problemlerinin işareti olabilir. Karaciğeriniz hasar gördüyse veya iltihaplandıysa bu noktada belirgin bir ağrı oluşur.
Genellikle döküntü olmadıkça kaşıntılar dikkate alınmıyor. Ancak karaciğer hastalığının en yaygın belirtilerinden biri kaşınan deridir. Karaciğer hasarı nedeniyle kan dolaşımında safra ortaya çıkabilir. Safra kanalı tıkandığında safra durgunlaşır ve kan dolaşımına geri akar. Bu durum cilt altında birikme ve kaşıntı oluşturur. Kaşıntı tek bir noktada veya vücudunuzun her bölgesinde olabilir.
Eğer derinizin altında görülen küçük ve örümceğe benzeyen kılcal damarlar fark edersiniz karaciğer hastalığı için kontrole gitmeniz tavsiye edilir. bu durum yüksek östrojen seviyelerinden kaynaklanır. Yüksek östrojen seviyeleri karaciğerin düzgün çalışmadığının ve hormanlarınızın metabolize edemediğinin bir göstergesidir. Bu damarlar genellikle yüz ve bacaklarda görülür.
Karaciğer kan pıhtılaşmasında oldukça önemlidir. Eğer yaralanmalardan sonra kolayca kanama veya morarma yaşıyorsanız bu sağlıksız bir karaciğerin göstergesi olabilir. Bu durum kanınızı pıhtılaştımak için ihtiyaç duyduğunuz proteinlerin yeterli miktarda üretilmemesinden kaynaklıdır.
Gözlerde ve ciltte sararma, kanda bilirübin birikmesi sonucu oluşur. Bunun dışında koyu renkte idrar ve hafif sarı renkte bir dışkınız varsa sarılık konusunda dikkat etmelisiniz.
Karaciğer hastalığı zayıf sindirim sistemi ve kan dolaşımında toksinlerin artmasına neden olabilir. Bu durum bulantı ile beraber iştahsızlık getirir.
Karaciğer kandaki toksinleri temizler. Eğer amonyak gibi toksinler vücuttan atılmazsa sinir sistemi etkilenebilir. Bu durum beyin foksyonlarının azalmasına ve zayıflamasına neden olur. Karaciğer hastalığı hepatik ensefalopati adı verine rahatszılığa neden olur. Bu bazı şeyleri anlama yeteneğinizi bozabilir ve kafanızın karışmasına sebep olabilir.
Eğer kalıcı belirtileriniz veya sizi endişelendiren semptomlarınız varsa doktorunuza başvurabilirsiniz. Haraketsiz kalacak kadar karın ağrınız varsa mutlaka doktora gitmelisiniz.