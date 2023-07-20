Karaciğerinizde sorun olduğunu gösteren 7 belirti! Sakın vakit kaybetmeyin

Karaciğer hastalığı genel olarak karaciğerin işleyişinde hastalığa yol açan herhangi bir bozukluk olarak bilinir. Karaciğer genel olarak şu nedenlerden bozulabilir; obezite, fazla alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı geçmişi, tip2 diyabet, korunmasız cinsel ilişki, dövmeler veya piercingler, kimyasal ve toksine maruz kalma, başkalarının kan ve vücut sıvılarına maruz kalma, ailede karaciğer hastalığı öyküsü.

KARACİĞERİNİZDE SORUN OLDUĞUNU GÖSTEREN 7 BELİRTİ

1- AŞIRI ŞİDDETLİ KARIN AĞIRISI

Aşırı şiddetli karın ağırısı karaciğerin en tipik belirtilerindendir. Fakat bu ağrı normal karın ağrılarından farklıdır. Neredeyse yerinizde durmanız imkansız olacak bir şiddettedir. Özellikle karnınızın sağ üst bolgesindeki şişlik ve şiddetli ağrı karaciğer problemlerinin işareti olabilir. Karaciğeriniz hasar gördüyse veya iltihaplandıysa bu noktada belirgin bir ağrı oluşur.

2- CİLTTE KAŞINMA

Genellikle döküntü olmadıkça kaşıntılar dikkate alınmıyor. Ancak karaciğer hastalığının en yaygın belirtilerinden biri kaşınan deridir. Karaciğer hasarı nedeniyle kan dolaşımında safra ortaya çıkabilir. Safra kanalı tıkandığında safra durgunlaşır ve kan dolaşımına geri akar. Bu durum cilt altında birikme ve kaşıntı oluşturur. Kaşıntı tek bir noktada veya vücudunuzun her bölgesinde olabilir.

3- ÖRÜMCEK ANJİYOMLARI

Eğer derinizin altında görülen küçük ve örümceğe benzeyen kılcal damarlar fark edersiniz karaciğer hastalığı için kontrole gitmeniz tavsiye edilir. bu durum yüksek östrojen seviyelerinden kaynaklanır. Yüksek östrojen seviyeleri karaciğerin düzgün çalışmadığının ve hormanlarınızın metabolize edemediğinin bir göstergesidir. Bu damarlar genellikle yüz ve bacaklarda görülür.

4- VÜCUTTA AŞIRI KANAMA VE MORARMA

Karaciğer kan pıhtılaşmasında oldukça önemlidir. Eğer yaralanmalardan sonra kolayca kanama veya morarma yaşıyorsanız bu sağlıksız bir karaciğerin göstergesi olabilir. Bu durum kanınızı pıhtılaştımak için ihtiyaç duyduğunuz proteinlerin yeterli miktarda üretilmemesinden kaynaklıdır.

5- CİLTTE VE GÖZLERDE SARARMA (SARILIK)

Gözlerde ve ciltte sararma, kanda bilirübin birikmesi sonucu oluşur. Bunun dışında koyu renkte idrar ve hafif sarı renkte bir dışkınız varsa sarılık konusunda dikkat etmelisiniz.

6- İŞTAHSIZLIK

Karaciğer hastalığı zayıf sindirim sistemi ve kan dolaşımında toksinlerin artmasına neden olabilir. Bu durum bulantı ile beraber iştahsızlık getirir.

7- BEYİN FONKSİYONLARINDA BOZULMALAR

Karaciğer kandaki toksinleri temizler. Eğer amonyak gibi toksinler vücuttan atılmazsa sinir sistemi etkilenebilir. Bu durum beyin foksyonlarının azalmasına ve zayıflamasına neden olur. Karaciğer hastalığı hepatik ensefalopati adı verine rahatszılığa neden olur. Bu bazı şeyleri anlama yeteneğinizi bozabilir ve kafanızın karışmasına sebep olabilir.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİYİM?

Eğer kalıcı belirtileriniz veya sizi endişelendiren semptomlarınız varsa doktorunuza başvurabilirsiniz. Haraketsiz kalacak kadar karın ağrınız varsa mutlaka doktora gitmelisiniz.

