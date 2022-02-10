Karaciğerinizin problemli olduğunu basit testle öğrenmek mümkün!

Karaciğer sağlıklı çalışmadığında çok riskli durumlar meydana geliyor. Karaciğeri sağlıklı çalıştırmak için gündelik alışkanlıkları ve yemek düzenini gözden geçirmek gerekebilir. Bazı basit kurallara dikkat etmek karaciğerinizi çok daha sağlıklı hale getirecektir. Karaciğerinizde sorun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer sizde aşağıda yer alan bilgilerin birden fazlası varsa, karaciğerinizin sağlıklı çalışmadığından şüpheleniyorsanız herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilirsiniz.
Diyetisyen Beste Alimert Altunörs konu hakkında bilgiler verdi. Karaciğerimiz sağlıklı çalışmadığında neler oluyor çoğumuz bilmiyoruz. Basit bir test ile karaciğerimizin problemli olup olmadığını öğrenebiliriz. Belki de şikayetlerinizin nedenini yanlış yerde aradığınızı göreceksiniz
*Öğleden sonraları enerjiniz düşüyor mu?
*Sıklıkla kabızlık şikâyetiniz var mı?
*Sıklıkla gaz veya şişkinlik yaşıyor musunuz?
*Kilo vermekte zorlanıyor musunuz?
*Cildinizde kahverengi lekeler var mı?
*Genelde stresli misiniz?
Toksinler
Hava kirliliği
Sağlığa zararlı katkı maddeleri içeren yiyecekler
Küflenmiş- beklemiş yiyecekler
Tarım ilaçları
Kontrolsüz bitkisel takviyeler ve çaylar
Şekerli yiyecek- içecekler
Unlu yiyeceklerin fazla tüketimi
Kabuklu deniz hayvanları
Karaciğere dost beslenme planı ve karaciğer detoksu doğru yapıldığında karaciğerin temizleme, vitamin- mineral depolama, düzenleme görevlerine destek olmuş oluruz. Brasika sebzeleri olan lahana çeşitleri, brokoli, pazı, şalgam, hardal otu , turp ile pancar, enginar, kereviz, deve dikeni, pırasa, soğan, sarımsak ve antioksidanlar birleştiğinde karaciğeri detoks yapan enzimleri çalıştırırız ve karaciğer detoksu yaparız.
*Gıdaları sindiremeyiz
*Toksinleri yeterli uzaklaştıramayız
*Kolesterol yükselir,
*İnsülin direnci, şeker hastalığı ve birçok karaciğere bağlı
hastalıklarla savaşmak durumunda kalabiliriz.
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