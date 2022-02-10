Karaciğerinizin problemli olduğunu basit testle öğrenmek mümkün!

Karaciğer sağlıklı çalışmadığında çok riskli durumlar meydana geliyor. Karaciğeri sağlıklı çalıştırmak için gündelik alışkanlıkları ve yemek düzenini gözden geçirmek gerekebilir. Bazı basit kurallara dikkat etmek karaciğerinizi çok daha sağlıklı hale getirecektir. Karaciğerinizde sorun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer sizde aşağıda yer alan bilgilerin birden fazlası varsa, karaciğerinizin sağlıklı çalışmadığından şüpheleniyorsanız herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilirsiniz.

ŞİKAYETLERİNİZİN NEDENİNİ YANLIŞ YERDE ARIYOR OLABİLİRSİNİZ

Diyetisyen Beste Alimert Altunörs konu hakkında bilgiler verdi. Karaciğerimiz sağlıklı çalışmadığında neler oluyor çoğumuz bilmiyoruz. Basit bir test ile karaciğerimizin problemli olup olmadığını öğrenebiliriz. Belki de şikayetlerinizin nedenini yanlış yerde aradığınızı göreceksiniz

KARACİĞERİNİZİN PROBLEMLİ OLABİLECEĞİNİ ÖĞRENMEK İÇİN;

*Öğleden sonraları enerjiniz düşüyor mu?

*Sıklıkla kabızlık şikâyetiniz var mı?

*Sıklıkla gaz veya şişkinlik yaşıyor musunuz?

*Kilo vermekte zorlanıyor musunuz?

*Cildinizde kahverengi lekeler var mı?

*Genelde stresli misiniz?

KARACİĞERİME NELER ZARAR VERİR?

Toksinler

Hava kirliliği

Sağlığa zararlı katkı maddeleri içeren yiyecekler

Küflenmiş- beklemiş yiyecekler

Tarım ilaçları

Kontrolsüz bitkisel takviyeler ve çaylar

Şekerli yiyecek- içecekler

Unlu yiyeceklerin fazla tüketimi

Kabuklu deniz hayvanları

KARACİĞERİME NE İYİ GELİR?

Karaciğere dost beslenme planı ve karaciğer detoksu doğru yapıldığında karaciğerin temizleme, vitamin- mineral depolama, düzenleme görevlerine destek olmuş oluruz. Brasika sebzeleri olan lahana çeşitleri, brokoli, pazı, şalgam, hardal otu , turp ile pancar, enginar, kereviz, deve dikeni, pırasa, soğan, sarımsak ve antioksidanlar birleştiğinde karaciğeri detoks yapan enzimleri çalıştırırız ve karaciğer detoksu yaparız.

KARACİĞERİMİZ İYİ ÇALIŞMADIĞINDA;

*Gıdaları sindiremeyiz

*Toksinleri yeterli uzaklaştıramayız

*Kolesterol yükselir,

*İnsülin direnci, şeker hastalığı ve birçok karaciğere bağlı

hastalıklarla savaşmak durumunda kalabiliriz.



