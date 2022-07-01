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Karaciğerlerinizi tertemiz yapacak! Her gece yatmadan...

01.07.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaciğer vücudun sağlığını koruması için en önemli organlar arasında yer almaktadır. Karaciğeri temizlenmesi ve yenilenmesi için doğru beslenme oldukça önemlidir. Karaciğer yetersizliği ve temizliğinin sağlanamaması birçok sağlık sorununa yol açmaktadır. Sağlıklı beslenmek ve bazı doğal çayları içmek karaciğerin temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

Karaciğerlerinizi tertemiz yapacak! Her gece yatmadan...

Karın boşluğunun sağ üst tarafında bulunan karaciğer vücutta bulunan en büyük organdır. Karaciğerin vücutta çok çeşitli görevleri bulunmaktadır. Karaciğerin hasar alması diğer organları da etkiler. Karaciğerin sağlığı için alkol, kızarmış gıdalar, katı yağlar ve aşırı tuz, şeker tüketiminden kaçınmak gerekir. Karaciğerin kendini onarması ve temizlemesi için sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir. Karaciğer temizliği sabah saat 1 ve 3 arasında meydana gelir. Bu saatlerde uykuda olmanız karaciğerinizin kendini temizlemesini sağlayacaktır.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ

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Mide bulantısı
İştah kaybı
Yorgunluk
İshal
Sarılık belirtileri (ciltte ve gözlerde sararma)
Karın bölgesinde aşırı sıvı birikmesi (assit)
Kilo kaybı
Kaşıntı
Cilt altında kolayca oluşan morarma veya kanama
Bacaklarda ödem veya sıvı birikmesi

KARACİĞER TEMİZLEME TARİFLERİ

NANE ÇAYI

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2 yemek kaşığı kuru nane yaprağını 1 su bardağı sıcak suda 10 dakika demleyin. Düzenli olarak bir hafta boyunca gece yatmadan içiniz. Nane çayı kilo vermenize de yardımcı olacaktır.,

SICAK LİMON SUYU

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1 su bardağı sıcak suya bir limon sıkın. Sıcak limon suyunu geceleri yatmadan içebilirsiniz. Bu karışımın idrar söktürücü etkisi de bulunmaktadır.

PAPATYA ÇAYI

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1 yemek kaşığı kuru papatya çiçeğini 1 su bardağı sıcak suda 10 dakika demleyin. Yatmadan önce için. Papatya çayı karaciğerinizi temizlerken uykuya kolayca dalmanızı sağlayacak ve vücudunuzu toksinlerden temizleyecektir.

LİMON VE ZENCEFİL ÇAYI

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Yarım limonu birkaç dilim zencefil 1 su bardağı sıcak su ile karıştırarak demlendirin. Geceleri yatmadan önce içebilirsiniz.

YULAF

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1 su bardağı yulafı tencereye koyarak üzerine 6 bardak su ve 1 çay kaşığı tarçın ekleyin. Karışım kaynadıktan sonra yulafları süzün. Yumuşayan yulafları süt, yoğurt veya meyve karışımına ekleyebilirsiniz.

KARACİĞERİ TEMİZLEYEN BESİNLER

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  • Baklagiller ve kuru yemişler karaciğerde bulunan zararlı toksinleri temizler.
  • Hem mideye, hem de karaciğere inanılmaz faydaları olan yoğurt, vücudu toksinlerden arındırır.
  • Karnıbahar, brokoli, lahana, brüksel lahanası, tere ve kara lahana karaciğerinizde detoks etkisi yaratacaktır.
  • Soğan ve sarımsak karaciğerinizi temizlemenizin yanı sıra birçok hastalıktan ve rahatsızlıktan sizi korur.
  • Elmada bulunan florizin, kolay çözünen lifler ve pektin toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
  • Rezene karaciğer sağlığı yanında birçok farklı fayda da barındırır. Çay ve salatalara eklendiğinde idrar yollarını düzeltir ve karaciğere alkolün verdiği hasardan korunmada yardımcı olur.
  • Enginar yaprakları kandaki kolesterol düzeyini belirleyen ana enzimin üretimini baskılar. Kandaki kolesterol normal düzeylere geldiği zaman kolesterolü süzmekle görevli karaciğerin yükünü hafifletir.


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