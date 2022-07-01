Karaciğerlerinizi tertemiz yapacak! Her gece yatmadan...

Karın boşluğunun sağ üst tarafında bulunan karaciğer vücutta bulunan en büyük organdır. Karaciğerin vücutta çok çeşitli görevleri bulunmaktadır. Karaciğerin hasar alması diğer organları da etkiler. Karaciğerin sağlığı için alkol, kızarmış gıdalar, katı yağlar ve aşırı tuz, şeker tüketiminden kaçınmak gerekir. Karaciğerin kendini onarması ve temizlemesi için sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir. Karaciğer temizliği sabah saat 1 ve 3 arasında meydana gelir. Bu saatlerde uykuda olmanız karaciğerinizin kendini temizlemesini sağlayacaktır.
Mide bulantısı
İştah kaybı
Yorgunluk
İshal
Sarılık belirtileri (ciltte ve gözlerde sararma)
Karın bölgesinde aşırı sıvı birikmesi (assit)
Kilo kaybı
Kaşıntı
Cilt altında kolayca oluşan morarma veya kanama
Bacaklarda ödem veya sıvı birikmesi
2 yemek kaşığı kuru nane yaprağını 1 su bardağı sıcak suda 10 dakika demleyin. Düzenli olarak bir hafta boyunca gece yatmadan içiniz. Nane çayı kilo vermenize de yardımcı olacaktır.,
1 su bardağı sıcak suya bir limon sıkın. Sıcak limon suyunu geceleri yatmadan içebilirsiniz. Bu karışımın idrar söktürücü etkisi de bulunmaktadır.
1 yemek kaşığı kuru papatya çiçeğini 1 su bardağı sıcak suda 10 dakika demleyin. Yatmadan önce için. Papatya çayı karaciğerinizi temizlerken uykuya kolayca dalmanızı sağlayacak ve vücudunuzu toksinlerden temizleyecektir.
Yarım limonu birkaç dilim zencefil 1 su bardağı sıcak su ile karıştırarak demlendirin. Geceleri yatmadan önce içebilirsiniz.
1 su bardağı yulafı tencereye koyarak üzerine 6 bardak su ve 1 çay kaşığı tarçın ekleyin. Karışım kaynadıktan sonra yulafları süzün. Yumuşayan yulafları süt, yoğurt veya meyve karışımına ekleyebilirsiniz.
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