"Karada açan en büyük iki yelkenli Selimiye ve Ayasofya'dır"

İSTANBUL (AA) - MUSA ALCAN - Anadolu kültür tarihçisi, Türkolog ve yazar Ali Canip Olgunlu, Ayasofya'ya dair yaptığı çalışmalarda ortaya bazı semboller ve sloganlar çıkardığını belirterek, "Taşlıcalı Yahya, 'Şehirlerdeki kubbeler yer yer karada açan yelkenlilere benzer.' diyor. Bana göre karada açan en büyük iki yelkenli bizdedir. Biri Selimiye, biri Ayasofya'dır." dedi.

Anadolu medeniyetleri, kültürü ve tasavvuf üzerine odaklanarak yaptığı çalışmalarıyla bilinen Olgunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldan beri Anadolu'yu adım adım dolaştığını söyledi.

Bakışlarının Anadolu'nun arkeolojisi, sanat tarihi ve edebiyatında olduğunu belirten Olgunlu, Göbeklitepe'den başlayan yolculuğun, Anadolu'daki inançlar tarihinin en önemli dini ve kültürel miraslarından bir tanesi olan Ayasofya'da, sonrasında ise Selimiye Camisi'nde sonlandığını dile getirdi.

- "Ayasofya'yı canlı bir organizma olarak görürüm"

Olgunlu, her zaman dini-mimari eserleri anlamlandırmaya çalıştığını vurgulayarak, "Bazı binalar sadece ses-bilimsel, bazı binalar sadece yapı-bilimsel ama bazı dini-mimari binalar ise anlam-bilimseldir. O yüzden Ayasofya son derece anlamlı bir binadır. Benim de derdim bu binayı anlamlandırabilmek ve kendi üslubumca da bütün okuyucularıma ve dostlarıma bu binayı daha çok tanıtarak sevmelerini ve daha çok ziyaret etmelerini sağlamak." diye konuştu.