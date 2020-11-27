HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Karada eğlenemeyince eğlenceyi denize taşıdılar

Karada eğlenemeyince eğlenceyi denize taşıdılar

27.11.2020 17:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karada başlayan eğlence yasakları üzerine harekete geçen 3 genç, çareyi denizde eğlenmekte buldu. Gezinti teknesiyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde turlayan gençler, çiftetelli eşliğinde keyifli anlar geçirdi.

Yeni tip Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında eğlence yerlerinin kapalı olduğu turizm kenti Antalya’da, gençler ilginç bir yöntem buldu. Kaleiçi Yat Limanı’ndan gezinti teknesiyle hareket eden 3 genç, Konyaaltı Sahili kıyı şeridine geldi. Kıyıda eğlenemeyen 3 genç, açtıkları ses sisteminden yükselen hareketli oyun havaları eşliğinde oynadı.

Gençlerden biri teknenin arka kısmına gelerek düşme tehlikesine rağmen çifte telli oynadı. Sahil boyunca ileri geri gidip gelen gençlerin eğlenceli dakikaları, sahildeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Denizli'de pes dedirten olay! Koronavirüse inat evi eğlence merkezine çevirmişlerDenizli'de pes dedirten olay! Koronavirüse inat evi eğlence merkezine çevirmişler

Vatandaş,“Dayı denizin keyfini çıkarıyor” diyerek eğlenenleri görüntüledi.
(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Karşılıksız aşk kurbanı olmuştu! Yeni gelişmeKarşılıksız aşk kurbanı olmuştu! Yeni gelişme
Öldü diye morga konuldu, saatler sonra canlandı Öldü diye morga konuldu, saatler sonra canlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Karşılıksız aşk kurbanı olmuştu! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Karşılıksız aşk kurbanı olmuştu! Yeni gelişme

Oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü

Oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü

Meteoroloji'den kar, sis ve don uyarısı

Meteoroloji'den kar, sis ve don uyarısı

28-29 Kasım 2020 kargo çalışma saatleri... Hafta sonu Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri!

Hafta sonu kargoların çalışma saatleri!

Adana'da kahreden olay! Genç kadın düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

AVM güncel çalışma saatleri 2020... Genelge sonrası AVM'ler hafta içi/hafta sonu kaça kadar açık? AVM açılış kapanış saatleri!

İşte güncel AVM çalışma saatleri!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.