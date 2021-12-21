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Karada kar yağışı denizde hortumlar! Görüntüler Zonguldak'tan

21.12.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İstanbul yönüne giden TIR'ların geçişine izin verilmezken, Ereğli ilçesinde ise kontrolden çıkan 2 otomobil, devrildi. Denizde ise 3 farklı hortum oluştu.

Karada kar yağışı denizde hortumlar! Görüntüler Zonguldak'tan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Zonguldak'ta beklenen kar yağışı, gece saatlerinde ilçelerde başladı. Sabah saatlerinde ise kent merkezinde dolu etkili oldu.

Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı, yerini kara bıraktı. Kar, özellikle Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul yollarında da ulaşımı aksattı. İstanbul yönüne giden TIR'ların geçişine izin verilmezken, diğer araçlar zincirsiz ilerledi.

Ereğli ilçesinde de kar yağışı etkili oldu, sabah işe giden sürücüler, karla kaplı yollarda araçlarının kontrolünü sağlamakta güçlük çekti, kazalar meydana geldi. Kontrolden çıkıp devrilen 2 otomobilin sürücüleri yaralandı. İl Özel İdaresi ve Ereğli Belediyesi ekiplerinin karlı yolları açması ile trafik normale döndü.

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OTOMOBİLİN DEVRİLME ANI KAMERADA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karla kaplı yolda yokuş aşağı inen otomobilin kontrolden çıkıp devrildiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin yolun kenarındaki kaldırıma çıkıp, devrilerek kaydığı görülüyor.

Bu arada, Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli kesiminde kar yağışı sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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DENİZDE HORTUMLAR OLUŞTU

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında denizde hortumlar oluştu. Denizin üzerini bulutlar kaplarken, ayrı bölgelerde 3 tane hortum oluştu. Hortumlar kıyıya doğru yaklaştıkça etkisini kaybedip kayboldu. (DHA)

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Zonguldak
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