"Karadağ bir an önce AB'ye girmeli"

PODGORİCA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, katılım müzakerelerini sürdüren Karadağ'ın AB üyeliğine destek verdi.
Resmi ziyaret için Karadağ'ın başkenti Podgorica'da bulunan Borisov, mevkidaşı Dusko Markovic ile bir araya geldi.
Borisov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Karadağ'ın AB'ye üyeliğini desteklediklerini vurguladı ve katılım müzakerelerindeki son iki faslın yıl sonuna kadar kapatılması için Karadağ'ın çaba göstermesi gerektiğini kaydetti.
Karadağ'ın NATO'ya üye olduğunu anımsatan Borisov, "NATO üyeliğinin ardından Karadağ bir an önce AB'ye de girmeli. Bu, hem Karadağ'a hem de tüm Batı Balkanlar'a muazzam faydalar getirecek." ifadelerini kullandı.
Karadağ Başbakanı Dusko Markovic de Borisov'un Batı Balkanlar'ın AB entegrasyonu sürecinde önemli katkısı olduğunu vurgulayarak, "Bölge ülkelerinin altyapı açısından bağlanması hikayesini başlattık. AB, Adriyatik-İyon Otoyolu inşasını destekleyecek. Bu, Borisov'un çabasıyla gerçekleşti. Bu otoyol Karadağ'a ve tüm bölgeye fayda getirecek." dedi.
Karadağ'ın AB üyeliği yolunda ilerlediğini aktaran Markovic, NATO üyelik sürecinde olduğu gibi AB üyelik sürecinde de kendilerine sürekli destek olan Bulgaristan'a teşekkür etti.
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