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"Karadağ bölge istikrarında önemli bir faktör"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 17:56 | Son Güncelleme

Karadağ'ı ziyaret eden Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta: - "Karadağ 20 yıldır bölge istikrarında önemli bir faktör. Aynı zamanda, Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyon süreci ve farklı kültürlerin bir arada yaşamasında da iyi bir örnek"

PODGORİCA (AA) - Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, komşuları Karadağ'ın, 20 yıldır Balkanların istikrarında önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

Meta, Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, mevkidaşı Milo Djukanovic ile görüştü.

Meta, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Karadağ ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkilerin son derece iyi olduğunu belirterek, "Karadağ 20 yıldır bölge istikrarında önemli bir faktör. Aynı zamanda, Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyon süreci ve farklı kültürlerin bir arada yaşamasında da iyi bir örnek." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ ile Arnavutluk'un, ortak bir gelecek inşası için mücadele ettiğini vurgulayan Meta, Karadağ'da yaşayan Arnavut kökenli vatandaşların, ülkelerinin Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecini desteklemesinden dolayı gururlu olduğunu dile getirdi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ise bölge ülkelerinden Sırbistan ile Kosova arasında devam eden diyalog sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması noktasında, Arnavutluk ile mutabık olduklarını belirterek, çözümün bölge istikrarını tehdit etmemesi gerektiği kanaatinde olduklarını kaydetti.

Makedonya Meclisinin isim değişikliğinin çözümüne ilişkin anlaşmayı onaylamasına da değinen Djukanovic, bir başka bölge ülkesinin de bundan sonra Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecine yoğun bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

Meta, iki günlük Karadağ ziyareti kapsamında ayrıca Başbakan Dusko Markovic ve Meclis Başkanı Ivan Brajovic ile görüşecek, Adriyatik Denizi kıyısındaki Bar şehrini ziyaret edecek.

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Anahtar Kelimeler:
açıklama Arnavutluk Cumhurbaşkanları Karadağ

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