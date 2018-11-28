Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, Büyükelçi Galip'i kabul etti

PODGORICA (AA) - Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip'i kabul etti.

Karadağ Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Djukanovic'e veda ziyaretinde bulunan Büyükelçi Galip'in, Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağladığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, iki ülke arasında özellikle ekonomi, sağlık, kültür, bilim, yerel yönetimler ve savunma alanlarındaki iş birliğinin geliştiğini belirten Djukanovic, Karadağ'ın NATO üyesi olmasının da bu iş birliğine güç kattığını vurguladı.

Djukanovic, Türkiye'nin Karadağ'dan desteğini hiçbir zaman esirgemediğini kaydederek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Karadağ'da eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında değeri 20 milyon avroyu aşan 300'den fazla proje gerçekleştirdiğini anımsattı.

Büyükelçi Galip de başta Cumhurbaşkanı Djukanovic olmak üzere görev süresince kendisine destek olan Karadağlı siyasilere teşekkür ederek, Podgorica'da büyükelçi olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu kaydetti.

Karadağ'ın bağımsızlığını ilan etmesinin üzerinden sadece 12 yıl geçmesine rağmen NATO üyeliğine kabul edildiğine dikkati çeken Galip, yakın zamanda Avrupa Birliği'ne (AB) de kabul edilerek Karadağ'ın tüm dünya için örnek teşkil edeceğini sözlerine ekledi.

