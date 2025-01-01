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  4. Karadağ'da bara silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Karadağ'da bara silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

01.01.2025 22:00
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Karadağ'ın güneyinde bulunan Cetinje kentindeki bir bara düzenlenen silahlı saldırıda, en az 7 kişinin öldüğü bildirildi. Polis, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Karadağ'da bara silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." ifadelerine yer verildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktaran ulusal medya, saldırının barda çıkan bir kavga sonucu yaşandığını ifade etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Karadağ silahlı saldırı
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