PODGORİCA (AA) - Karadağ'ın 2017'de NATO üyeliğine kabul edilmesinin ardından ittifak üyelerinin ülkeye yaptığı doğrudan yatırımların geçen yıl yıllık bazda yüzde 64 arttığı bildirildi.

Karadağ hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO üyesi ülkelerin 2018'de Karadağ'a yaptığı doğrudan yatırım miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 64 arttı.

Hükümet bünyesindeki Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansının verilerine göre, 2018'de Karadağ'a yapılan doğrudan yatırım miktarı yüzde 30 artış gösterirken, toplam yatırım miktarının yüzde 50'sini NATO üyesi ülkelerin yatırımları oluşturdu.

Açıklamada, NATO üyeliğinin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığı da vurgulandı.

Bu arada, Karadağ'daki Türk yatırımlarının da son yıllarda büyük bir artış kaydettiği gözleniyor.

Aynı ajansın verilerine göre, 2017'de sadece 250 Türk firmasının bulunduğu Karadağ'da, Mayıs 2019 itibarıyla 2 bin 162 Türk firması bulunuyor. Karadağ'daki Türk yatırımlarının miktarının ise 165,3 milyon avro olduğu ifade ediliyor.

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ, 5 Haziran 2017'de NATO'ya üye olmuştu.

