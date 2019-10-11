Karadağ İslam Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

ROZAJE (AA) - Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Karadağ'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğu mesajını verdi.

Fejzic, Karadağ'ın Rozaje şehrindeki Mehmet Fatih Medresesinin kuruluşunun 11'inci yılı kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Fejzic, Türkiye'nin 4 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Batı Avrupa, yüzlerce sığınmacıya karşı dikenli teller çekti, sınırlar çizdi. Türkiye ise yıllardır ev sahipliği yaptığı sığınmacılara kalacak bir yer, giyecek eşya ve yiyecek yemek sağlıyor. Türkiye, oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek istiyor. Böylece sığınmacılar evlerine kavuşabilecek." diye konuştu.

Harekatın terörle mücadele için başlatıldığının altını çizen Fejzic, Türkiye'yi yürüttüğü başarılı diplomasi nedeniyle de tebrik ettiğini iletti.

Fejzic, Türkiye'nin dünyada önemli bir güç olduğunu belirterek, "Karadağ halkı ve İslam Birliği olarak her zaman Türkiye'nin yanındayız." dedi.

