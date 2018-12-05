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Karadağ Kültür Bakanı kaza geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 19:15 | Son Güncelleme

KARADAĞ Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic, Beşiktaş'ta trafik kazası geçirdi.

Karadağ Kültür Bakanı kaza geçirdi

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-KARADAĞ Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic, Beşiktaş'ta trafik kazası geçirdi.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen Bogdanovic'in makam aracına koruma aracı arkadan çarptı. Kaza sonrası Bogdanovic ve yanındaki kişi, arkası hasarlı makam aracıyla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Bakan ve yanındaki kişi, hastaneden kontrolden geçirildi. Yaklaşık 1 saat süren tetkiklerden sonra Bakan ve yanındaki kişi aynı makam aracıyla hastaneden ayrıldı.
(FOTOĞRAF)

(Geniş Haber) Karadağ Kültür Bakanı kaza geçirdi(Geniş Haber) Karadağ Kültür Bakanı kaza geçirdi(Geniş Haber) Karadağ Kültür Bakanı kaza geçirdi(Geniş Haber) Karadağ Kültür Bakanı kaza geçirdi

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