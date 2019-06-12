Karadağ Parlamentosu heyeti TBMM'de

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM Tören Ara Salonu'ndaki görüşmede konuşan Bozkır, Nikolic'in Karadağ'a aralık ayında yaptıkları ziyarette büyük misafirperverlik gösterdiğini dile getirdi.

Karadağ'ın AB üyeliği noktasında önemli adımlar attığını, kısa zamanda AB üyesi olmalarını temenni ettiklerini ifade eden Bozkır, "Kısa zamanda NATO üyeliğini elde etmiş olmaları da bizi mutlu eden bir gelişme oldu. Müttefik olarak NATO saflarında birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Nikolic de Türkiye'de olmanın kendilerine bir arkadaşın evinde olma rahatlığını hissettirdiğini söyledi.

Karadağ'da 2 binin üzerinde Türk şirketin bulunduğunu, AB üye ülkeleri baz alındığında henüz üye olmayan Türkiye'nin Karadağ'a yönelik yatırımlarda 6. sırada yer aldığını anlatan Nikolic, "Bugün sizlere misafir olmak büyük bir özelliktir." dedi.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

