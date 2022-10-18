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Karadağ ve Kuzey Makedonya, katılım maliyeti nedeniyle Eurovision’dan çekildi

18.10.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadağ ve Kuzey Makedonya, gelecek yıl İngiltere’de yapılacak olan Eurovision Şarkı Yarışması’na maliyetlerin yükselmesi nedeniyle katılmayacaklarını açıkladı. Her ülkedeki yayıncı yarışmaya katılmak için ülkenin büyüklüğüne göre ücret ödüyor. Rusya’nın yarışmadan men edilmesinin ardından bazı ülkelerden daha fazla ödeme yapmalarının istendiği düşünülüyor.

Karadağ ve Kuzey Makedonya, katılım maliyeti nedeniyle Eurovision’dan çekildi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Eurovision Şarkı Yarışması’ndan ihraç edilmesinin ardından ülkelerin yarışmaya katılım maliyetlerinin yükselmesi, iki ülkenin Eurovision’dan çekilmesine neden oldu. Karadağ ve Kuzey Makedonya, gelecek sene İngiltere’de yapılacak olan Eurovision’a artan maliyetler nedeniyle katılmayacaklarını açıkladı.

Karadağ’ın kamu yayıncısı Karadağ Radyo Televizyon (RTCG) tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya katılım maliyetlerinin artması ve sponsorların ilgisizliği nedeniyle Karadağ’ın yarışmadan çekildiği ifade edilerek, “Bu nedenle kaynakları mevcut ve planlanan ulusal projelerin finansmanına yönlendirmeye karar verdik" denildi.

Kuzey Makedonya’nın kamu yayıncısı Makedonya Radyo Televizyon (MRT) tarafından yapılan açıklamada ise, katılım için artan kayıt ücretinin yanı sıra Kuzey Makedonya’daki enerji krizi nedeniyle yarışmadan çekilme kararı alındığı belirtildi.

Eurovision Şarkı Yarışması’nın organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya katılım maliyetlerini mümkün olduğunca uygun tutmayı taahhüt ettiklerini ve ücretlerin katılımcının göreceli büyüklüğü ve mali durumu dikkate alınarak rekabet eden ülke sayısına göre hesaplandığı aktarıldı.

Karadağ ve Kuzey Makedonya, geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen Eurovision’da yarı final aşamasını geçememişti.

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KATILIMCILARIN YARIŞMA İÇİN ÖDEDİĞİ TUTAR 5 MİLYON POUNDA KADAR ÇIKIYOR

Her ülkedeki yayıncı yarışmaya katılmak için ülkenin büyüklüğüne göre ücret ödüyor. Rusya’nın yarışmadan men edilmesinin ardından bazı ülkelerden daha fazla ödeme yapmalarının istendiği düşünülüyor. Yarışmaya, büyük bir mali katkı sağlayan Rusya, Ukrayna’yı işgal ettikten sonra yarışmadan ihraç edilmişti. Yayıncıların toplam maliyeti yaklaşık 5 milyon pounda kadar çıkıyor, ancak her bir katılımcının tam olarak ne kadar ödediği kamuya açıklanmıyor.

SON EUROVİSİON’U UKRAYNA KAZANMIŞTI

İtalya’nın Torino kentinde geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen Eurovision’u Ukrayna adına yarışmaya katılan Kalush Orkestra kazanmıştı. Eurovision yarışma organizatörleri, Ukrayna’daki Rus işgaliyle birlikte ülkedeki güvenlik endişelerinin ardından 2023’te yapılacak yarışmaya ev sahibi olması için, yarışmanın 2’ncisi olan İngiltere’ye teklifte bulunmuş ve söz konusu teklif BBC tarafından onaylanmıştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Karadağ Eurovision makedonya
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