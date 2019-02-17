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Karadağ ve Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 00:19 | Son Güncelleme

Karadağ ve Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto

BELGRAD/PODGORİCA (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla 11 hafta önce düzenlenmeye başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ederken, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen protestoda cumhurbaşkanı ile başbakanın istifası talep edildi.

Memnuniyetsizliklerini dile getirmek üzere Belgrad sokaklarına inen binlerce gösterici, "Vucic aşağı, kapitalizm aşağı" ve "Halkın yanındayız" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, bu haftaki protestoda daha önce muhalefetteki 34 siyasi organizasyon tarafından imzalanan bir anlaşmaya imza attı.

Avukat Bozo Prelevic, burada yaptığı konuşmada, gösterilerden vazgeçmeyeceklerini anımsatarak, "Protestolar sonuç vermeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Protestoya katılan göstericiler cumhurbaşkanlığı binası önünde "Hırsız Vucic" sloganları attı ve imzaladıkları anlaşmaları meclis binası önüne yerleştirilen kutulara atarak meşaleler yaktı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, göstericilerin imzaladığı anlaşmayı "İnanılmaz saçmalıklar yığını" olarak nitelendirdi.

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar, 11 hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğramasıyla başlamıştı.

Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına vurulan metal çubukla yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının geçen yıl aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

- Karadağ'da cumhurbaşkanı ile başbakanın istifası talep edildi

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen protestoya katılan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile Başbakan Dusko Markovic'in istifasını istedi.

Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, protestoya 10 bin kişinin katıldığı ifade edilirken, eyleme yolsuzluğun neden olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Slavoljub Stijepovic'in 2016 yılında düzenlenen genel seçim öncesi bir iş adamından içerisinde 100 bin dolar bulunan bir zarf almasına ilişkin görüntülerin geçen ay kamuoyuna sızdırılması üzerine hukuki işlem başlatıldı. Stijepovic, dün kara para aklamak suçundan gözaltına alındı.

Protestoda bir konuşma yapan oyuncu Slavisa Grubisa, "Bizim özgürlüğümüz zarfların içinde satılmıyor. Özgürlüğümüze paha biçilemez. Meclisin kanunsuz bir şekilde gerçekleşen seçimler sonucu kurulduğunu biliyoruz. Buradan Başsavcı İvica Stankovic'e, Örgütlü Suçlarla Mücadele Özel Başsavcısı Milivoje Katnic'e, Yolsuzlukla Mücadele Ajansı Başkanı Dragan Radonjic'e istifa talebinde bulunuyoruz. Aynı zamanda Başbakan Markovic ile Cumhurbaşkanı Djukanovic'in de istifasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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