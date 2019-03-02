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Karadağ ve Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 22:57 | Son Güncelleme

Karadağ ve Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

BELGRAD/PODGORİCA (AA) - Sırbistan ve Karadağ'da düzenlenen hükümet karşıtı protestolar, binlerce göstericinin katılımıyla bu hafta da devam ediyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla 13 haftadır düzenlenen protestoya katılanlar, "Bizim sayımız herkesten fazla, zafer", "Uyan Sırbistan", "Ayaklan Sırbistan" yazılı dövizler taşıdı.

Başkent sokaklarına akın eden binlerce gösterici, geçtikleri sokaklara, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksadar Vucic'in "gerçeği yansıtmayan sözleri ve boş vaatlerinin" yer aldığı 100 bin afiş astı.

Göstericilerin ellerinde taşıdıkları ve Cumhurbaşkanı Vucic'in burnunu büyütüp başına Pinokyo şapkası taktıkları fotoğraflar dikkati çekti.

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar, 13 hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğramasıyla başladı. Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına vurulan metal çubukla yaralandı.

Muhalefet kanadının geçen yıl aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı aldı.

- Karadağ'da yolsuzluk protestosu

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da "Diren 97000 Hareketi"nce bu hafta dördüncüsü düzenlenen protestoya on bin kişi katıldı.

Geçen hafta aralarında Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile Başbakan Dusko Markovic'in de bulunduğu yöneticilerin istifasını talep eden göstericiler, istekleri yerine getirilene kadar muhalefetin meclisi ve tüm seçimleri boykot etmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Slavoljub Stijepovic'in 2016 yılında düzenlenen genel seçim öncesi bir iş adamından içerisinde 100 bin dolar bulunan bir zarf almasına ilişkin görüntülerin geçen ay kamuoyuna sızdırılması üzerine hukuki işlem başlatılmış, Stijepovic, kara para aklamak suçundan gözaltına alınmıştı.

Dört hafta önce başlayan protestoya katılan göstericiler, Djukanovic ve Markovic'in yanı sıra Başsavcı İvica Stankovic, Örgütlü Suçlarla Mücadele Özel Başsavcısı Milivoje Katnic, Yolsuzlukla Mücadele Ajansı Başkanı Dragan Radonjic'in de istifasını talep etmişti.

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