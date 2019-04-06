Karadağ ve Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

BELGRAD/PODGORİCA (AA) - Sırbistan ve Karadağ'da hükümet karşıtı protestolar, binlerce göstericinin katılımıyla bu hafta da devam ediyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestoya katılan binlerce kişi, taleplerinin yerine getirilmesi için 13 Nisan'a kadar verdikleri sürenin dolmasını bekliyor.

Bu hafta 18'incisi düzenlenen protestoya katılanlar, Sırbistan vatandaşlarına 13 Nisan'da meclis binası önünde toplanma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, verilen süre dolunca "işinin biteceğini" savunan göstericiler, ellerinde "Vucic, tedavi ol!" ve "Vucic işin bitti!" yazılı dövizler taşıdı.

Sırbistan'daki hükümet karşıtı gösteriler, 18 hafta önce muhalefetteki "Sırbistan Solu" isimli partinin lideri Borko Stefanovic'in saldırıya maruz kalmasıyla başlamıştı.

Aralık başından bu yana her cumartesi başta başkent Belgrad olmak üzere farklı şehirlerde toplanan binlerce hükümet karşıtı, cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve başbakanın istifasını talep ediyor.