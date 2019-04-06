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Karadağ ve Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 22:52 | Son Güncelleme

Karadağ ve Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

BELGRAD/PODGORİCA (AA) - Sırbistan ve Karadağ'da hükümet karşıtı protestolar, binlerce göstericinin katılımıyla bu hafta da devam ediyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestoya katılan binlerce kişi, taleplerinin yerine getirilmesi için 13 Nisan'a kadar verdikleri sürenin dolmasını bekliyor.

Bu hafta 18'incisi düzenlenen protestoya katılanlar, Sırbistan vatandaşlarına 13 Nisan'da meclis binası önünde toplanma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, verilen süre dolunca "işinin biteceğini" savunan göstericiler, ellerinde "Vucic, tedavi ol!" ve "Vucic işin bitti!" yazılı dövizler taşıdı.

Sırbistan'daki hükümet karşıtı gösteriler, 18 hafta önce muhalefetteki "Sırbistan Solu" isimli partinin lideri Borko Stefanovic'in saldırıya maruz kalmasıyla başlamıştı.

Aralık başından bu yana her cumartesi başta başkent Belgrad olmak üzere farklı şehirlerde toplanan binlerce hükümet karşıtı, cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve başbakanın istifasını talep ediyor.

Göstericiler, taleplerinin yerine getirilmesi için 13 Nisan'a kadar süre tanımış ve talepleri gerçekleştirilmediği takdirde "tüm Sırbistan'ın sokaklara döküleceğini" duyurmuştu.

- Karadağ'da yolsuzluk protestosu

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da "Diren 97000 Hareketi"nce bu hafta sekizincisi düzenlenen protestoya üç bin kişi katıldı.

Meclis binası önünde düzenlenen protestonun organizatörleri, gelecek hafta ülkenin başka şehirlerinde de gösteriler düzenleyip hükümeti, taleplerini yerine getirmeye mecbur bırakacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı, Merkez Bankası ve Yüksek Savcılık binasına doğru ilerleyen göstericiler, "Değişiklik istiyoruz", "Devlet biziz" ve "İstifa" sloganları attı.

Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Slavoljub Stijepovic'in 2016'da düzenlenen genel seçim öncesi bir iş adamından içerisinde 100 bin dolar bulunan zarf almasına ilişkin görüntülerin ocakta kamuoyuna sızdırılması üzerine hukuki işlem başlatılmış, Stijepovic, kara para aklamak suçundan gözaltına alınmıştı.

Sekiz hafta önce başlayan protestoya katılan göstericiler, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile Başbakan Dusko Markovic'in yanı sıra Başsavcı İvica Stankovic, Örgütlü Suçlarla Mücadele Özel Başsavcısı Milivoje Katnic, Yolsuzlukla Mücadele Ajansı Başkanı Dragan Radonjic'in istifasını talep etmişti.

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