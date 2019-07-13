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Karadağ'da 15 Temmuz paneli düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 00:04 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan: - "Türk devletinin varlığına, seçilmiş hükümetine yönelik bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin benzeri, yakın tarihimizde görülmemiştir"

ROZAJE (AA) - Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, "Türk devletinin varlığına, seçilmiş hükümetine yönelik bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin benzeri, yakın tarihimizde görülmemiştir." dedi.

Karadağ'ın kuzeydoğusundaki Rozaje kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında panel düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Rozaje'deki kültür merkezinde düzenlenen panelde 15 Temmuz'un unutulmayacağı mesajı verildi.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Ozan, panelde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 akşamı yaşanan darbe girişiminin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından planlandığını hatırlatarak, "Türk devletinin varlığına, seçilmiş hükümetine yönelik bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin benzeri, yakın tarihimizde görülmemiştir." dedi.

TİKA Podgorica Koordinatörü Enver Resuloğulları da FETÖ'nün, devletin vatanı korumak için tahsis ettiği silahlarla Türk halkına saldırdığına işaret ederek, Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hain darbe girişimini durdurduğunu vurguladı.

Karadağ İslam Birliğinden Sadmir Hadzijic de 15 Temmuz şehitlerinin asla unutulmayacağını ifade ederek, "O şehitler olmasaydı biz de olmazdık." diye konuştu.

Panele katılan yazar Avdija Salkovic, 15 Temmuz'un demokrasi mücadelesinde önemli bir tarih olduğunu kaydetti.

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15 Temmuz Karadağ panel

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