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Karadağ'da "ABD-Adriyatik Toplantısı" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:18 | Son Güncelleme

Karadağ'da "ABD-Adriyatik Toplantısı" düzenlendi

BUDVA (AA) - Karadağ'ın Budva şehrinde, ABD-Adriyatik Haritası (A5) toplantısı düzenlendi.

Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, ülkesinin dönem başkanlığını yaptığı A5'e üye ülkelerin savunma bakanlarını bir araya getiren toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Karadağ'ın NATO üyesi olmakla en önemli hedeflerinden birine ulaştığını söyledi.

Markovic, A5'in, Karadağ'ın NATO üyeliğine büyük katkı sağladığını vurgulayarak ABD'nin de üyelik sürecinde verdiği destekle, dost ve müttefik olduğunu kanıtladığını ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, geçen sene Karadağ'da düzenlenen Adriyatik Zirvesi'ne katıldığını anımsatan Markovic, "Bu ziyaret Avrupa ve bölge istikrarına verilen desteğin bir göstergesiydi." dedi.

Markovic, Karadağ'ın, komşu ülkelerin NATO üyelik sürecindeki gelişmelerinden de büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic de toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, Güneydoğu Avrupa'nın hem ulusal hem de küresel bir hal alan güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

A5'in öneminin güvenlik sorunlarıyla mücadelede daha da belirgin hale geldiğine işaret eden Boskovic, A5'in amacının bölgesel güvenlik kapasitelerinin birleştirilmesi olduğunu hatırlattı.

Boskovic, A5 üyesi 5 ülkeden 3'ünün NATO üyesi olduğuna dikkati çekerek Makedonya ve Bosna Hersek'in de NATO üyeliğini desteklediklerini söyledi.

Rusya, Ukrayna ve Avrasya’dan Sorumlu ABD Savunma Bakan Yardımcısı Laura Cooper da ABD'nin, Güneydoğu Avrupa'nın uzun vadeli güvenliğine önem vermeye devam edeceğini belirtti.

Cooper, "Tarih, iş birliği yaptığımız zaman daha güçlü olduğumuzu kanıtlamıştır." diye konuştu.

Toplantıya, Boskovic ve Cooper'in yanı sıra Bosna Hersek Savunma Bakanı Marina Pendes, Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska, Kosova Savunma Bakanı Rustem Berisa, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Dzacka ve Slovenya ile Sırbistan savunma bakanlıklarının müsteşarları da katıldı.

A5 üyesi ülkelerin savunma bakanları, toplantının ardından iş birliği anlaşması imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
A5 toplantısı ABD Adriyatik Karadağ Savunma Bakanları

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