BUDVA (AA) - Karadağ'ın Budva şehrinde, ABD-Adriyatik Haritası (A5) toplantısı düzenlendi.

Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, ülkesinin dönem başkanlığını yaptığı A5'e üye ülkelerin savunma bakanlarını bir araya getiren toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Karadağ'ın NATO üyesi olmakla en önemli hedeflerinden birine ulaştığını söyledi.

Markovic, A5'in, Karadağ'ın NATO üyeliğine büyük katkı sağladığını vurgulayarak ABD'nin de üyelik sürecinde verdiği destekle, dost ve müttefik olduğunu kanıtladığını ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, geçen sene Karadağ'da düzenlenen Adriyatik Zirvesi'ne katıldığını anımsatan Markovic, "Bu ziyaret Avrupa ve bölge istikrarına verilen desteğin bir göstergesiydi." dedi.

Markovic, Karadağ'ın, komşu ülkelerin NATO üyelik sürecindeki gelişmelerinden de büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic de toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, Güneydoğu Avrupa'nın hem ulusal hem de küresel bir hal alan güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.