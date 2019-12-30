Karadağ'da Dini Özgürlükler Yasası'na karşı protestoda 4 polis yaralandı

PODGORİCA (AA) - Karadağ'ın başkenti Podgorica'da cumhurbaşkanının imzaladığı Dini Özgürlükler Yasası'na tepki amacıyla düzenlenen protestoda 4 polis yaralandı.

Yasaya tepki gösteren Ortodoks Sırplar, Podgorica Havalimanı'na giden kavşağı araç trafiğine kapatarak protesto düzenledi. Göstericiler, bölgede devriye atan polislere taşla saldırırken 1'i başından olmak üzere, 4 polis memuru yaralandı.

Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, 4 polisin yaralanmasının ardından bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiği ve kavşağın trafiğe açıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bir daha böyle bir saldırı olması durumunda, bundan kilise yetkilileri dahil olmak üzere tüm organizatörler sorumlu tutulacaktır." denildi.

Öte yandan, söz konusu yasayı "anayasaya aykırı ve kilise karşıtı" olarak nitelendiren Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) hükümete bir an önce kendileriyle diyalog kurma çağrısında bulunurken ülke genelindeki protestoların süreceği ifade edildi.

Karadağ'daki SPC mallarının da "devlet malı" sayılmasını öngören yeni yasa, dün Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic tarafından imzalanmıştı.