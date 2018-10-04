Karadağ'da milli marş okunurken ayağa kalmayanlara ceza

PODGORİCA (AA) - Karadağ'da milli marş okunduğu sırada ayağa kalkmayan kişilere para cezası verilecek.

Karadağ'da hükümet, başkent Podgorica'da bugün gerçekleştirdiği toplantıda, milli marş okunduğu sırada ayağa kalkmayan kişilere para cezası verilmesi kararı aldı.

Hükümet toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic, milli marş okunduğu sırada ayağa kalkmayan kişilere 300 ila 2 bin avro para cezası verileceğini ifade etti.

Hükümet toplantısında devlet sembolleri ve devlet günü ile ilgili kanunlarda değişiklik yapıldığını aktaran Bogdanovic, yeni düzenleme ile ayrıca yerel yönetim ve kamu binalarında sürekli olarak ülke bayrağının gönderde olması zorunluluğunun da getirildiğini söyledi.

Bogdanovic, "Bu şekilde, Karadağ'da ve diğer ülkelerde devlet sembollerine ve kimliğine saygı gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

