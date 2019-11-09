Karadağ'da otoyol inşaatında uçak bombası bulundu

PODGORİCA (AA) - Karadağ'ın orta kesimlerindeki Kolasin şehri yakınlarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen bin kilogramlık uçak bombası bulundu.
Kolasin şehri yakınlarında bulunan Matesevo bölgesinde devam eden otoyol inşaatında tesadüfen rastlanan uçak bombası nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Karadağ İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki pimi bulunan bombanın şehir dışına çıkarılması esnasında Matasevo-Kolasin-Podgorica yolunun güvenlik önlemleri nedeniyle 1,5 saat süreyle trafiğe kapatıldığı kaydedildi.
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