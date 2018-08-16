Karadağ'da paraşüt kazası: 2 ölü

PODGORİCA (AA) - Karadağ'ın güneybatısındaki Budva şehrinde meydana gelen paraşüt kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Karadağ polisinin yaptığı açıklamada, paraşütün olumsuz hava şartları nedeniyle Budva'nın Becicka plajına düşmesi sonucu ağır yaralanan 45 yaşındaki Dusan Simovic ile 28 yaşındaki M.M.'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Mısırlı M.M.'nin tatil için Karadağ'a geldiği, Simovic'in de Karadağlı bir paraşütçü olduğu kaydedildi.
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