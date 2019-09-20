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Karadağ'da "rüşvet" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

Podgorica Başsavcılık Sekreteri Nenad Vujosevic, rüşvet verdiği ve kamuyu 500 milyon avro zarara uğrattığı gerekçesiyle gözaltına alındı

PODGORİCA (AA) - Podgrica Başsavcı Sekreteri Nenad Vujosevic, rüşvet verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, emniyet güçlerince yürütülen operasyonda Vujosevic'in başkent Podgorica'daki havalimanında gözaltına alındığı ve savcılığa sevk edildiği bildirildi.

Vujosevic'in, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Karadağlı iş adamı Dusko Knezevic'in suç eylemlerini gizlediği iddiasıyla yakalandığı kaydedilen açıklamada, Vujosevic'in kamuyu 500 milyon avro zarara uğrattığı da belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise Vujosevic'in, Başsavcı Ivica Stankovic'e rüşvet teklif ettiği ses kayıtlarının ortaya çıkması sonrasında ülkeden kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

Öte yandan, iş adamı Knezevic hakkında da Karadağ'da organize suç, para aklama ve vergi kaçakçılığı yapan suç örgütlerini yönetme suçlarından uluslararası yakalanma emri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı Karadağ rüşvet Savcılık

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