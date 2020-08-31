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Karadağ'daki genel seçimlerde zafer muhalefetin oldu

31.08.2020 11:52 | Son Güncelleme

Karadağ'daki genel seçimlerde Devlet Başkanı Djukanovic'in partisi DPS, sandıktan birinci olarak çıkmasına rağmen oy kaybına uğradı.

Karadağ'daki genel seçimlerde zafer muhalefetin oldu

Muhalefetin ittifakı halinde, DPS'in hükümeti kuramayabileceği belirtiliyor.Balkan ülkesi Karadağ'da Pazar günü yapılan parlamento seçimleri iktidardaki Devlet Başkanı Milo Djukanovic'in ağır yenilgisi ile sonuçlandı. Oyların yüzde 98'inin sayıldığı ülkede Djukanovic'in liderliğindeki Batı Yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) oyların yüzde 35'ini aldı.

DPS'in sandalye sayısının en fazla 30 olması bekleniyor. Dört yıl önce yapılan seçimlerde, DPS oyların yüzde 41'ini alarak parlamentodaki 81 sandalyeden 36'sını almıştı.

DPS oy kaybına rağmen yine de seçimlerden birinci parti olarak çıktı, ancak hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemedi.

Karadağ'daki seçimlerde muhalefetteki Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki Rusya ve Sırbistan yanlısı Karadağ'ın Geleceği İçin ittifakı ise oyların yüzde 32,5'unu aldı. Sonuçların kesinleşmesiyle DF'nin parlamentodaki sandalye sayısının en fazla 28 olabileceği hesaplanıyor.

Muhalefetteki liberal demokrat çizgideki Bizim Ulusumuz Barıştır ittifakı oyların yüzde 12,5'unu alırken, Birleşik Reform Eylemi'nin (URA) oyları ise yüzde 5,5 düzeyinde kaldı.

DF öncülüğündeki ittifakın koalisyon yapabileceği sosyal demokratlar ile Arnavut ve Boşnak azınlıkların partilerinin çıkarttığı vekillerin toplam sandalye sayısının 40'ı aşmayacağı ve hükümet kurmak için gereken çoğunluğu sağlamayacağı tahmin ediliyor. Ancak DF ittifakının, partiler arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi halinde liberal demokratlar ve URA ile koalisyon oluşturabileceği belirtiliyor.

"Rejim düştü"

Djukanovic, Pazar gecesi parti merkezinde yaptığı konuşmada "DPS'in en güçlü parti" olduğunun altını çizdi. Geleneksel olarak ittifak yaptıkları partilerle birlikte yaklaşık 40 sandalye kazandıklarını kaydeden Djukanovic mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Karadağ'ın Geleceği İçin ittifakının lideri Zdravko Krivokapic ise yaptığı konuşmada "Rejim düştü" ifadesini kullandı. Muhalefet yanlıları başkent Podgorica sokaklarında sevinç gösterileri yaptı.

1990'lı yıllardan bu yana ülkedeki en önemli siyasi figürlerden olan Djukanovic, 2006 yılında Karadağ'ın Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmesini, 2017'de Karadağ'ın NATO üyesi olmasını sağladı. Batı yanlısı Djukanovic, 2012 yılından beri Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri yürütüyor. Ancak muhalifler, Djukanovic'i ülkeyi otoriter bir şekilde yönettiği gerekçesiyle eleştirerek yolsuzluk ve organize suçlara karışmakla itham ediyor.

Gözlemciler, Djukanovic'in partisinin oy kaybetmesinde ülkede nüfuzu yaygın olan Sırp-Ortodoks Kilisesi ile yaşanan tartışmanın da etkili olduğunu belirtiyor. 2019 yılında hayata geçirilen bir yasa, yüzlerce Sırp-Ortodoks manastırının devletleştirilmesini öngörüyordu.

Yaklaşık 620 bin nüfuslu Karadağ'da nüfusun üçte birini Sırplar oluşturuyor.

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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