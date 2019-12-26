HABER
  4. Karadağ'daki Ortodoks Sırplardan ayinli protesto

Karadağ'daki Ortodoks Sırplardan ayinli protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 21:42 | Son Güncelleme

Karadağ'daki Ortodoks Sırplardan ayinli protesto

PODGORİCA (AA) - Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da, "Din özgürlüğü ve ibadet yerlerinin yasal statüsüne" ilişkin yasa tasarısına tepki gösteren Sırp Ortodokslar sokağa çıktı.

Haziran ayında Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in talebi üzerine hazırlanan ve ülkede bulunan Sırp kiliselerinin de "devlet malı" sayılmasını öngören yasa tasarısına tepki gösteren binlerce Ortodoks, polis kordonu önünde ayin düzenledi.

Bugün meclise sunulan yasa tasarısına karşı çıkan muhalefetteki Demokratik Cephe (DF) temsilcileri, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği İrinej ile bir araya gelerek, Karadağ'da yaşayan Ortodoks halka protesto çağrısında bulundu.

Başkent Podgorica'daki İsa'nın Diriliş Kilisesi önünde toplanan kalabalık, meclis binasına doğru ilerlerken karşılaştığı polis kordonu önünde ayin yaptı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protesto, olaysız sona erdi.

Başbakan Dusko Markovic ile görüşen Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije, hükümet binası önünde yaptığı açıklamada, yasa tasarısına karşı olduklarını birçok kez ifade ettiklerini ancak Djukanovic önderliğindeki iktidarın kendilerine kulak vermediğini kaydetti.

Karadağ'ın en çok barış ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Amfilohije, "Yasa tasarısının Noel'den sonraya ertelenmesini talep ettik. Markovic de anlayış gösterdi." dedi.

- Tasarı, 1918'den önce inşa edilen kiliseleri kapsıyor

Söz konusu yasa tasarısıyla, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 1918'de kurulan ve "Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı" olarak da bilinen, Yugoslavya Krallığına dahil olmadan önce, Karadağ’da inşa edilen kiliselerin devlet malı haline gelmesi öngörülüyor.

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti çatısı altında 1992'de birleşen Sırbistan ve Karadağ, 2003 yılında ise tek ülke olarak "Sırbistan-Karadağ" adını almıştı. Bu yeni isim altında birleşen ülkenin ömrü üç yıl sürmüştü.

21 Mayıs 2006'da düzenlenen referandumda yüzde 55,5'lik "evet" oyuyla bağımsızlığını ilan eden ülkede, Karadağ Ortodoks Kilisesi'nin yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi de halen aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor.

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu
Polisten kaçan 2 şüpheli, tutuklandıPolisten kaçan 2 şüpheli, tutuklandı
Almanya'daki Türk çocuklarından Noel'de huzurevi ziyaretiAlmanya'daki Türk çocuklarından Noel'de huzurevi ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
devlet malı Karadağ Kilise Ortodoks protesto yasa tasarısı

En Çok Okunan Haberler

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemede her şeyi anlattı

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemede her şeyi anlattı

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

26 Aralık 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

4 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Erdoğan nikah şahidi oldu

Adıyaman'ın Sincik, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Burdur'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.