Karadağlı kadınlar iğne oyasını sevdi

Tiril, "En önemli eserlerimizden bir tanesi de ipek biber oyasıdır. Biber oyası gelinle kaynananın çatışmasını anlatır. Ana yüreği, evinden çıkan gelinlerin hikayesini anlatır. Üzüm oyası evin tatlılığını, papatya oyası mutluluğu, menekşe oyası ise müjdeyi anlatır." ifadelerini kullandı.

Nallıhanlı kadınların 2000'li yıllarda sandıklarından çıkardıkları eserleri, takıya dönüştürdüğünü kaydeden Tiril, her takının ve yemeninin bir hikayesi olduğunu söyledi.

Geçmişte Balkan ülkelerinde de yaygın şekilde yapılan ancak zaman içinde unutulan bu gelenek, Podgorica Yunus Emre Enstitüsünde başlatılan kurs sayesinde gelecek nesillere de taşınacak.

Yunus Emre Enstitüsü ile Ankara Nallıhan Belediyesi iş birliğinde şubat ayının sonunda başlayan kursa katılan Karadağlı kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş iğne oyası geleneğini öğrenme ve yaşatma imkanı buluyor.

- Kursiyerler memnun

Kursa katılan Karadağlı kadınlar ise daha önce de nakış işleriyle uğraştıklarını ancak böyle bir tekniği daha önce kullanmadıklarını belirterek, kursun kendileri için çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Kursiyerlerden Hajrija Lacevic, yeni bir teknikle tanışmış olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Uzun zamandır el işi yapıyorum ama bugüne kadar böyle bir teknikle karşılaşmamıştım. Biraz zorlansam da bir şeyler öğrenmeyi başardığımı söyleyebilirim." dedi.

Balkanlar'da daha önce benzer bir tekniğin kullandığını anlatan Lacevic, "Bu teknik, kursta öğrendiğimiz teknikten tamamen farklıydı. Burada öğrendiklerim sayesinde çocuklarıma, gelinlerime, torunlarıma bir şeyler örebileceğim, bu da beni mutlu ediyor." dedi.

Marina Zizic de öğrendikleri yeni tekniğin kendisi için biraz zor olduğunu belirterek, "Umarım öğrenmeyi başarırım. Bu teknikle farklı, pratik ve güzel takılar yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, kursiyerlerin kurs boyunca yaptıkları iğne oyalarının, kurs bitiminde Podgorica Yunus Emre Enstitüsü'nde sergilenmesi planlanıyor.

