HABER

Karadağlı kadınlar iğne oyasını sevdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da açılan kursa ilgi gösteren kadınlar, unutulmaya yüz tutan iğne oyası geleneğini öğrenme imkanı buluyor - Kursiyerlerden Hajrija Lacevic: - "Burada öğrendiklerim sayesinde çocuklarıma, gelinlerime, torunlarıma bir şeyler örebileceğim, bu da beni mutlu ediyor"

PODGORİCA (AA) - ADEL OMERAGİC - Yunus Emre Enstitüsü tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da açılan iğne oyası el sanatı kursu ilgi görüyor.

Yunus Emre Enstitüsü ile Ankara Nallıhan Belediyesi iş birliğinde şubat ayının sonunda başlayan kursa katılan Karadağlı kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş iğne oyası geleneğini öğrenme ve yaşatma imkanı buluyor.

Geçmişte Balkan ülkelerinde de yaygın şekilde yapılan ancak zaman içinde unutulan bu gelenek, Podgorica Yunus Emre Enstitüsünde başlatılan kurs sayesinde gelecek nesillere de taşınacak.

Kursun Türkiye'den gelen eğitmeni Hüseyin Tiril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ipek iğne oyası geleneğinin Nallıhan'a ait olduğunu söyleyerek, 1864'te ilk ipek iğne oyalarının koza böceğinden yapıldığını anlattı.

Nallıhanlı kadınların 2000'li yıllarda sandıklarından çıkardıkları eserleri, takıya dönüştürdüğünü kaydeden Tiril, her takının ve yemeninin bir hikayesi olduğunu söyledi.

Tiril, "En önemli eserlerimizden bir tanesi de ipek biber oyasıdır. Biber oyası gelinle kaynananın çatışmasını anlatır. Ana yüreği, evinden çıkan gelinlerin hikayesini anlatır. Üzüm oyası evin tatlılığını, papatya oyası mutluluğu, menekşe oyası ise müjdeyi anlatır." ifadelerini kullandı.

- Kursiyerler memnun

Kursa katılan Karadağlı kadınlar ise daha önce de nakış işleriyle uğraştıklarını ancak böyle bir tekniği daha önce kullanmadıklarını belirterek, kursun kendileri için çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Kursiyerlerden Hajrija Lacevic, yeni bir teknikle tanışmış olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Uzun zamandır el işi yapıyorum ama bugüne kadar böyle bir teknikle karşılaşmamıştım. Biraz zorlansam da bir şeyler öğrenmeyi başardığımı söyleyebilirim." dedi.

Balkanlar'da daha önce benzer bir tekniğin kullandığını anlatan Lacevic, "Bu teknik, kursta öğrendiğimiz teknikten tamamen farklıydı. Burada öğrendiklerim sayesinde çocuklarıma, gelinlerime, torunlarıma bir şeyler örebileceğim, bu da beni mutlu ediyor." dedi.

Marina Zizic de öğrendikleri yeni tekniğin kendisi için biraz zor olduğunu belirterek, "Umarım öğrenmeyi başarırım. Bu teknikle farklı, pratik ve güzel takılar yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, kursiyerlerin kurs boyunca yaptıkları iğne oyalarının, kurs bitiminde Podgorica Yunus Emre Enstitüsü'nde sergilenmesi planlanıyor.

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Firmalar üniversite öğrencileriyle buluşuyorFirmalar üniversite öğrencileriyle buluşuyor
40 günlük anneye meme kanseri teşhisi40 günlük anneye meme kanseri teşhisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ipek iğne oyası Karadağ Kurs Podgorica Yunus Emre Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Ülkede hayat durdu! ABD'li senatör dalga geçti

Ülkede hayat durdu! ABD'li senatör dalga geçti

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de iğrenç olay! 5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Meteoroloji'den son açıklama: Marmara'da sıcaklık artıyor

Son açıklama az önce geldi! Artacak

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

'Mayalılar' hırsızlık çetesinin firari üyesi tutuklandı

'Mayalılar' çetesinin son üyesi de yakalandı

Bağcılar’da otelde yangın paniği

Bağcılar’da otelde yangın paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.