Karadağlıların Türkiye'ye ilgisi arttı

PODGORİCA (AA) - Batı Balkanlar'ın nüfus bakımından en küçük ülkesi Karadağ'da halkın Türkiye'ye ilgisi arttı.

Başkent Podgorica'daki Karadağ Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Podgorica-İstanbul uçak seferlerinin yolcu sayısının geçen yıla oranla yüzde 26 arttığı belirtildi.

Açıklamada, Ocak-Ekim 2018 döneminde Podgorica-İstanbul uçuşlarını kullanan yolcu sayısının 103 bin 28 olduğu, bu rakamın geçen yıl 81 bin 474 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Halen sadece Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan Podgorica-İstanbul uçuşlarının 2010 yılında başlatıldığı anımsatılan açıklamada, THY'nin bu güzergahta 1 Ocak-23 Ekim tarihlerinde 437 uçuş düzenlediği ve bu rakamın da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttış anlamına geldiği ifade edildi.

Podgorica-İstanbul arasındaki uçuşların başlamasını takip eden ilk üç yılda haftada sadece üç uçuş yapıldığı aktarılan açıklamada, bu sayının daha sonra haftada yedi sefere çıkarıldığı, yaz aylarında ise 12 sefere yükseltildiği belirtildi.

Öte yandan, ülkedeki önemli turizm acentalarından alınan bilgiye göre, Karadağlıların bu yıl tercih ettiği tatil noktaları arasında da Türkiye en çok rağbet gören ülkeler arasında yer aldı.