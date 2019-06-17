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Karadavi'den Mursi için taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 23:41 | Son Güncelleme

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi: "Mursi, sabrederek ve maruz kaldığı sıkıntıların karşılığını Allah'tan bekleyerek vefat etti"

DOHA (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliğinin eski başkanı Yusuf el-Karadavi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için taziye mesajı yayımladı.

Karadavi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Mursi'yi "halkın hür iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı" şeklinde nitelendirdi.

"Mursi, sabrederek ve maruz kaldığı sıkıntıların karşılığını Allah'tan bekleyerek vefat etti." ifadesini kullanan Karadavi, "Allah'ım onu razı olduğun ve senden razı olan şehit bir kulun olarak kabul et." diye dua etti.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da 6 yıl önce askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, bugün "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Karadavi Mursi taziye

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