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Karadavi'nin kızı ile damadının gözaltı süresi 13'üncü kez uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 02:25 | Son Güncelleme

Son uzatma kararıyla gözaltı süresi 600 güne ulaşmış olacak

KAHİRE (AA) - Mısır'da Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ula el-Karadavi ve muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden eşi Husam Halef'in gözaltı süresi 45 gün daha uzatıldı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki "Ula ve Husam İçin Özgürlük" başlıklı sayfada savunma heyetinden aktarılan bilgide, Giza Ceza Mahkemesinin, Karadavi'nin kızı ve damadının gözaltı sürelerini 13'üncü kez 45 gün daha uzattığı belirtildi.

Böylelikle Ula Karadavi (57) ve Husam Halef'in (59) gözaltı süresi 600 güne ulaşmış olacak.

Ailesinin Mısır hükümetinden Ula ve eşinin şartsız serbest bırakılmalarını, sağlık kontrolü ve tedavileri için hastaneye kaldırılmalarını istediği belirtildi.

Ula Karadavi ve eşi Husam Halef, 30 Haziran 2017'de gözaltına alınmıştı. Mısır yönetimi, 17 Ağustos 2017'de İhvan mensubu" oldukları gerekçesiyle aralarında Ula el-Karadavi'nin de bulunduğu Yusuf el-Karadavi'nin 6 çocuğunun mal varlığına el koymuştu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BMİHK), Ula Karadavi ve eşinin serbest bırakılması talebinde bulunmuştu.

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