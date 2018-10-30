HABER

Karadavi'nin kızının tutukluluk süresi 45 gün uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 20:39 | Son Güncelleme

Ula el-Karadavi ve eşi, Temmuz 2017'den bu yana Mısır'da tutuklu bulunuyor

KAHİRE (AA) - Mısır'da Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ula el-Karadavi (55) ve muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden olan eşi Husam Halef'in (58) de aralarında bulunduğu 17 kişinin tutukluluk süresi 45 gün daha uzatıldı.

Mısır resmi haber ajansının haberinde, Kahire Ceza Mahkemesi'nin, Ula el-Karadavi ve eşinin yanı sıra 15 kişinin tutukluluk süresini 45 gün daha uzattığı belirtildi.

Haberde, sanıklara, ülkede terör örgütü ilan edilen "Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) üye olma" ve ona dış ülkelerden finans sağlama suçlamalarının yöneltildiği aktarıldı.

Karadavi ve eşi Halef'in savunma heyetinden 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Giza Ceza Mahkemesi'nin Karadavi'nin tutukluluk süresini 45 gün uzattığı, 12'nci kez uzatılan sürenin 180 günü aştığı ifade edilmişti.

- "Ula el-Karadavi ve eşine tecrit uygulanıyor"

Açıklamada, Ula el-Karadavi ve eşinin ısı yalıtımsız, güneş ışınlarının girmediği beton odalarda tecrit edildiği ve ikilinin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alınamadığı vurgulanmıştı.

-Karadavi, 27 Haziran'da açlık grevine başladı

27 Haziran'da tutulduğu Kanatır Kadın Hapishanesi’nden alınan ve Giza Ceza Mahkemesi’ne götürülen ve tutukluluk süresi 45 gün daha uzatılan Karadavi, açlık grevine başlamıştı.

Karadavi ve eşi Halef, 30 Haziran 2017’de gözaltına alınmış, Karadavi, 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti.

Mısır yönetimi, 17 Ağustos 2017'de ise İhvan mensubu" oldukları gerekçesiyle aralarında Ula el-Karadavi'nin de bulunduğu Yusuf el-Karadavi'nin 6 çocuğunun mal varlığına el koymuştu.

PARTNEROkyanusta çözülemeyen sır!Okyanusta çözülemeyen sır!
Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdırRektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır
Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdüTerör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
45 gün hapis mısır Ula el-Karadavi

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

İlginizi Çekebilir

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.