Karadavi'nin kızının tutukluluk süresi 45 gün uzatıldı

KAHİRE (AA) - Mısır'da Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ula el-Karadavi (55) ve muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden olan eşi Husam Halef'in (58) de aralarında bulunduğu 17 kişinin tutukluluk süresi 45 gün daha uzatıldı.

Mısır resmi haber ajansının haberinde, Kahire Ceza Mahkemesi'nin, Ula el-Karadavi ve eşinin yanı sıra 15 kişinin tutukluluk süresini 45 gün daha uzattığı belirtildi.

Haberde, sanıklara, ülkede terör örgütü ilan edilen "Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) üye olma" ve ona dış ülkelerden finans sağlama suçlamalarının yöneltildiği aktarıldı.

Karadavi ve eşi Halef'in savunma heyetinden 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Giza Ceza Mahkemesi'nin Karadavi'nin tutukluluk süresini 45 gün uzattığı, 12'nci kez uzatılan sürenin 180 günü aştığı ifade edilmişti.

- "Ula el-Karadavi ve eşine tecrit uygulanıyor"

Açıklamada, Ula el-Karadavi ve eşinin ısı yalıtımsız, güneş ışınlarının girmediği beton odalarda tecrit edildiği ve ikilinin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alınamadığı vurgulanmıştı.