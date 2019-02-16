Karadeniz 5. Kitap Fuarı başladı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen Karadeniz 5'inci Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında, Samsun'un bir fuarlar şehri olduğunu belirterek, kitap fuarı düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Samsun'un hem şehir hem de öğrenci potansiyeliyle bu tip organizasyonları kaldırabilecek kapasitesi bulunduğuna işaret eden Kaymak, konumu itibarıyla da çevre illerden gelen ziyaretçilerin kolayca fuarı ziyaret edebileceğini söyledi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de yayıncılık sektörünün bir kamu hizmeti gibi görülmesi ve desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, kitap ve süreli yayınlarda KDV oranını sıfırlayan müjdeye de değinen Kocatürk, bu muafiyetin yayıncılık sektörü için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Kenan Kocatürk, "Sektörümüz pek çok sorunla boğuşurken, Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği KDV muafiyeti sektörümüze nefes aldıracak ve kültür hayatımıza büyük katkı sağlayacaktır. Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması için yaratıcılığın önündeki vergi yüklerini kaldırmalıyız." dedi.