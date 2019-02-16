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Karadeniz 5. Kitap Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 13:58 | Son Güncelleme

220 yayınevinin katıldığı fuarda, panel, söyleşi ve atölye çalışmalarından oluşan 70 etkinlik gerçekleştirilecek

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen Karadeniz 5'inci Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında, Samsun'un bir fuarlar şehri olduğunu belirterek, kitap fuarı düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Samsun'un hem şehir hem de öğrenci potansiyeliyle bu tip organizasyonları kaldırabilecek kapasitesi bulunduğuna işaret eden Kaymak, konumu itibarıyla da çevre illerden gelen ziyaretçilerin kolayca fuarı ziyaret edebileceğini söyledi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de yayıncılık sektörünün bir kamu hizmeti gibi görülmesi ve desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, kitap ve süreli yayınlarda KDV oranını sıfırlayan müjdeye de değinen Kocatürk, bu muafiyetin yayıncılık sektörü için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Kenan Kocatürk, "Sektörümüz pek çok sorunla boğuşurken, Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği KDV muafiyeti sektörümüze nefes aldıracak ve kültür hayatımıza büyük katkı sağlayacaktır. Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması için yaratıcılığın önündeki vergi yüklerini kaldırmalıyız." dedi.

- Karadeniz'de kitap dolu günler

Bu yıl 9 gün sürecek fuarda, aralarında İlber Ortaylı, Yılmaz Özdil, Ercan Kesal, Şükrü Erbaş, İpek Çalışlar, Ahmet Şimşirgil ve İsmail Saymaz gibi pek çok yazar, akademisyen ve şair okurlarıyla buluşacak.

220 yayınevinin katıldığı fuarda, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği düzenlenecek.

Girişin ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu Karadeniz Kitap Fuarı, her gün 10.00-19.30 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.

Tramvayla fuar alanına ulaşmak isteyen kitapseverler de Tekkeköy durağında inerek fuarı gezme imkanı bulabilecek.

Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği, Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen fuar, 24 Şubat'a kadar açık kalacak.

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