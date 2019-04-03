"Karadeniz-Akdeniz Yolu ile bölgenin tarihi değişecek"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin en kısa sürede hizmete açılacağını belirterek, "Böylece bir taraftan denize yapılan havalimanı, öbür taraftan Karadeniz Sahil Yolu, diğer taraftan da Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan böyle bir yol ile Karadeniz'in tarihi de değişecek." dedi.

Yavuz, Valilikte düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, Ordu'da mart ayı sonu itibarıyla 10 sektörde toplam 228 kamu yatırımı projesi bulunduğunu söyledi.

Yatırım programında yer alan projelerin toplam bedelinin 6 milyar 55 milyon lira olduğunu ifade eden Yavuz, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti devleti, Ordu'muza büyük önem vermiş ve gerçekten hayalleri süsleyen birçok proje ilimizde hayat bulmuştur. En önemlilerinden biri Ordu Çevre Yolu'dur. Ordu Çevre Yolu birinci etabı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrif ettiği tarihte de açılışı gerçekleştirilerek hizmete açılmış ve Ordu trafiği büyük ölçüde rahatlamıştır." diye konuştu.

Yavuz, bir milyar liraya mal olan ve 500 metrelik heyelan bölgesinde 76 kilometre civarında fore kazık çalışması yapılarak önemli bir hizmet ve yatırım gerçekleştirildiğini anlattı.