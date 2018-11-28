Gül, projenin hem Karadeniz hem de Akdeniz'deki 50 ili yakından ilgilendirdiğine işaret ederek, "Bu projenin Ordu etabında sadece 25 tünel vardı. Bu tünellerin içerisinde ise en önemlisi Topçam Tüneli idi. Bu tünelin uzunluğu 3 kilometre olup projenin de adeta bel kemiğiydi." dedi.

Projenin ilk kez Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan Abdülhamid tarafından 1870 yılında Fransız mühendislere çizdirilmesiyle başladığını anlatan Gül, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Osmanlı padişahlarının da hayallerini süsleyen önemli projelerden olduğunu söyledi.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, açılış programında AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski adıyla Dereyolu, şimdiki adıyla Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yaklaşık "148 yıllık hayal" olduğunu belirtti.

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabında yer alan 3 kilometre uzunluğundaki Topçam Tüneli trafiğe açıldı.

Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'yu en kısa yoldan Sivas, Kayseri, Osmaniye ve Adana gibi iller başta olmak üzere Akdeniz'e bağlayan bir hat olduğuna işaret eden Şahin, yolun şimdiye kadar tamamlanan bölümlerinin bile bölge halkına ciddi anlamda katkı sunduğunu belirtti.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin ise 50 ili dolaylı şekilde ilgilendiren projeyle Karadeniz'in kapılarının İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e açılacağını söyledi.

Gül, Topçam Tüneli açılmadan önce dağlık ve engebeli bir güzergahı kullandıklarını ifade ederek, sürücülerin bu tünel sayesinde daha konforlu seyahat edeceğini kaydetti.

Topçam Tüneli'nin trafiğe açılmasının ardından güzergahtan geçişin yaklaşık 20 dakikadan 1 dakikaya düştüğüne dikkati çeken Gül, "Ordu-Mesudiye arası ise 114 kilometreden 86 kilometreye düştü. Tünelin açılması başta sürücülerimiz olmak üzere bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı." diye konuştu.

Şahin, yolun toplam uzunluğunun 818 kilometre olduğunu ancak yaklaşık 100 kilometrelik kısmının Ordu sınırlarından geçtiğini ifade ederek, "Projenin en zor ayağı Ordu sınırları içerisinde yer alan bölüm. Bu bölümde toplam uzunluğu 15 kilometreyi bulan 25 tünel var." diye konuştu.

Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'ni oldukça önemsediklerine dikkati çeken Şahin, "Yol bittiğinde Karadeniz'e ulaşım daha kolaylaşacak. Bunun da turizme ve ihracata önemli katkısı olmasını bekliyoruz." dedi.

Şahin, yolun tamamen açılmasının ardından sürücülerin kısa süre içerisinde Sivas'a, oradan da Kayseri ve Akdeniz Bölgesi'ne bağlı illere gidebileceğine dikkati çekerek, "Asırlık proje tamamlandığında Sivaslılar da iki saat içinde Ordu'ya gelmiş olacak. Aynı zamanda bu yol tamamlandığında Rusya'ya ticareti olan illerimize de çok ciddi kolaylık sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu-Giresun Havalimanı gibi Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun bölge halkının hayallerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, 2019 yılında hizmete girmesi beklenen yolun, sürücülere zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacağını sözlerine ekledi.

