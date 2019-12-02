Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı

Projenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Topçam başta olmak üzere barajlara ulaşmak için Devlet Su İşlerinin imkanlarıyla başlattıkları bir çalışma olduğunu anlatan Güler, "Gerçekten çok zor şartlarda doğayla tatlı bir mücadeleye girerek bu tünelleri açtık ve neticesinde dedelerimizin hayali olan bu Dereyolu Projesi, bir şekilde gerçekleşti. Sonra onu diğer yolla birleştirdiğimizde Karadeniz'i Akdeniz'e birleştiren muhteşem bir proje ortaya çıktı." dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin, Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak dev bir proje olduğunu söyledi.

Türkiye'deki 41 ilin ihracat ve ithalatına büyük katkı sağlaması beklenen proje, bölgeler arası sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu ile konforlu ulaşımı da sunacak.

Güler, yol çalışmasıyla çok önemli imkanların sağlanacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bunun neticesinde çok rahatlıkla Karadeniz'i iç deniz olarak düşünürseniz, Rusya'sından Romanya'sına, Gürcistan'ından Bulgaristan'a, Ukrayna'ya kadar tüm ülkelerin malları çok rahatlıkla Ege'yi dolaşmadan Mersin'den Akdeniz'e inme şansına ulaştı. Yani Ordu ile Mersin arasında en kısa yol olarak bu gerçekleşti. Bunu hatta İskenderun'a kadar da uzatmak mümkün."

Projenin sadece Ordu için değil, Türkiye için önemli bir proje olduğunu vurgulayan Güler, "Çünkü Ordu ile Mersin arasında 41 ilin ithalatı ve ihracatı söz konusu. Mesela Ordu'dan sonra Sivas, Kayseri diye aşağı iniyorsunuz ama bu aradaki bütün illerin ithalatı ve ihracatı Ordu'dan Karadeniz'e çıkacak veya Akdeniz'e inmiş olacak. Bu büyük bir avantaj." diye konuştu.

- "Sivas, Kayseri sahile kavuşmuş oluyor"

Güler, iç kısımdaki illerin denize uzaklığının azalacağına işaret ederek "Mesela Sivas, Kayseri, Ordu üzerinden sahile kavuşmuş oluyor. Düşünün ki yıllar önce Karadeniz'in Akçakoca, Amasra ile Ankara'nın buluşması 4 saatlik bir sürede gerçekleşiyordu. Şimdi aynı şekilde Kayseri, Sivas çok kısa zamanda, 4 saatten daha az bir zaman içinde sahile kavuşmuş olacak." dedi.