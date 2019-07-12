TRABZON (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile artık tüm ülkemizde Sıfır Atık Projesi yaygınlaşmış hale gelecek. 2023 yılına geldiğimizde artık tüm illerimizde ilçelerimizde Sıfır Atık Projesi uygulanmış olacak ve bu anlamda da dünyaya örnek olacak bir adımı bugün itibarıyla atmış oluyoruz." dedi.

Kurum, Trabzon'da bir otelde düzenlenen "Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı" toplantısında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin son yıllarda uluslararası gündemi meşgul eden en önemli konulardan biri haline geldiğini söyledi.

Sanayi devriminden bu yana dünyanın ortalama sıcaklığının 1.1 derece arttığını belirten Kurum, eğer tedbir alınmazsa, bu yüzyılın sonunda ortalama sıcaklıkların yaklaşık 4-6 derece yükseleceğini ifade etti.

Kurum, 2100 yılında denizlerdeki su seviyesinin 5 metre yükseleceğinin beklendiğine işaret ederek, "Bu kötü senaryo gerçekleşirse, birçok adanın sular altında kalması, pek çok yerel kültürün yok olması ve buna bağlı olarak iklim göçü meydana gelmesi öngörülüyor. Yani, dünyada yaşayan insan nüfusunun üçte biri küresel ısınmadan etkilenecek gibi gözüküyor." diye konuştu.